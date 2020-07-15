تخريج دورتين فـي طب الطيران الأساسية بمركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني

قام مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني صباح أمس بتخريج دورتين في طب الطيران الأساسية لطياري سلاح الجو السلطاني العماني، وذلك تحت رعاية اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني.

وقد اشتمل برنامج تخريج الدورة والذي أقيم بمقر المركز على إيجاز عن مجريات الدورة وتسليم الشهادات للخريجين.

الجدير بالذكر أن مركز تدريب طب الطيران يعد أول مؤسسة تدريبية من نوعها في السلطنة تعنى بتدريب الطاقم الجوي في مجال طب الطيران، وتعزيز السلامة الجوية من خلال تدريب الأطقم على الاستعداد الأمثل للتعامل مع الحالات الطارئة المتعددة التي يمكن أن يتعرض لها أثناء الطيران، كما يعد من المراكز المتخصصة وبإمكانات متطورة ومؤهلة في تدريب الأطقم الجوية في مجال طب الطيران، وقد زود المركز بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة، بالإضافة إلى نخبة من الكوادر العمانية المؤهلة.

حضر المناسبة كبير أطباء سلاح الجو السلطاني العماني ،وقائد مركز طب الطيران، وهيئة التدريب بالمركز.

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