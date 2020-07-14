العدد الكلِّي للحالات المسجلة «٥٩٥٦٨» .. «١٣٨٩» إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل «٣٧٩٨٧» حالة للشفاء

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (١٣٨٩) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) منها (١٠٥٠) لعمانيين و(٣٣٩) لغير عمانيين، ليصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٩٥٦٨) و(٢٧٣) وفاة، وتماثل (٣٧٩٨٧) حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(٢٤) ساعة الماضية (٤٠٤٤) وإجمالي الحالات المنومة أمس (٧٩) وإجمالي المنومين (٥١٤) وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (١٤٩).

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