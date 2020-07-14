«التعليم والبحوث» بمجلس الدولة تستعرض برامج «الغرفة» لتطوير البحث العلمي

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس عددًا من المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار دراستها حول (واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره).واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثامن عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة مع وفد الغرفة عدداً من محاور الدراسة منها: التحديات التي تواجه البحث العلمي، ومساهمة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية، ومدى توفر البنية الأساسية للبحث العلمي وقدرته على التعاطي مع البحوث النوعية والمقترحات والآليات المساعدة في تطوير منظومة دعم البحث العلمي، بالإضافة الى دور غرفة التجارة والصناعة في إيجاد مصادر تمويل بديلة للبحوث. ضم الوفد كلا من الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي رئيس اللجنة الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعيد البلوشي رئيس لجنة التعليم، والدكتور حسين بن سليمان السالمي نائب رئيس لجنة التعليم، وبدر بن سيف العوفي المستشار الاقتصادي بغرفة تجارة وصناعة عمان.

جدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على دوره في هذا الصدد، واقتراح تشريعات وآليات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، إضافة إلى اقتراح آليات تساعد على توطين الخبرات التقنية بجميع مستوياتها.

وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.