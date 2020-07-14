اللجنة العليا تقرر استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة وتسهيل طلبات المواطنين للسفر للخارج .. التقصي الوبائي يسفر عن زيادة ملحوظة فـي أعداد الوفيات والحالات المصابة نتيجة لزيادة المخالطة

في الأولى, المحليات 14 يوليو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا امس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضائها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، وكذلك الزيادة في أعداد الحالات المصابة خاصة بين الأسر العمانية نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي.

وإذ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هذه الزيادة فإنها تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى توخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحدّ من ارتفاع الإصابات والوفيات.

كما اطلعت اللجنة على تقرير حول المعطيات الوبائية في كل من محافظة ظفار وولاية مصيرة اللتين تم إغلاقهما في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها للحدّ من انتشار هذا المرض وقررت استمرار إغلاقهما حتى إشعار آخر.

وناقشت اللجنة طلبات المواطنين للسفر للخارج، ووافقت على تسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أية ضوابط ستصدر مستقبلًا من الجهات المختصة. حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.