«التعليم والبحوث» بالدولة تستعرض جهود جامعة السلطان قابوس لدعم البحث العلمي

عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس اجتماعها السابع عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، والمكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافت اللجنة في الاجتماع عددًا من المسؤولين من عمادة البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس، وذلك في إطار دراستها حول (واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره).واستعرضت اللجنة مع وفد جامعة السلطان قابوس عددًا من محاور الدراسة منها: التحديات التي تواجه البحث العلمي، ومساهمة القطاع الخاص في دعم البحوث العلمية، ومدى توفر البنية الأساسية للبحث العلمي وقدرته على التعاطي مع البحوث النوعية والمقترحات والآليات المساعدة في تطوير منظومة دعم البحث العلمي، بالإضافة الى دور مجلس البحث العلمي في إيجاد مصادر تمويل بديلة للبحوث.

وضم الوفد كلًّا من: الأستاذ الدكتور يحيي بن منصور الوهيبي عميد البحث العلمي، والدكتور فهد بن محمود الزدجالي مساعد العميد في البحث العلمي.

جدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على دوره في هذا الصدد، واقتراح تشريعات وآليات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، إضافة إلى اقتراح آليات تساعد على توطين الخبرات التقنية بجميع مستوياتها.

وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.