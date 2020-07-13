بمناسبة انتهاء فترة عمله فهد بن محمود يستقبل سفير جمهورية العراق المعتمد لدى السلطنة

مسقط ـ العمانية: استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس سعادة السفير الدكتور علي مهدي جواد الدباغ سفير جمهورية العراق المعتمد لدى السلطنة، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد.

حيث أبلغه سموه نقل تحيات جلالة السلطان المعظم للقيادة العراقية وتمنياته الطيبة للشعب العراقي الشقيق، وقد أشاد سموه بالعلاقات المتنامية بين البلدين، والجهود المثمرة التي قام بها سعادة السفير خلال فترة عمله، متمنيًا له التوفيق في مهامه القادمة.

من جانبه أعرب سعادة السفير عن ارتياح بلاده لما يشهده التعاون الثنائي من تطور ملموس، مؤكدًا أن القيادة العراقية تكنّ كل التقدير والإجلال للسلطنة وسياساتها الحكيمة المتوازنة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأمل بلاده في تعزيز وتقوية علاقاتها مع السلطنة في مختلف المجالات ، كما عبر سعادته عن بالغ شكره للرعاية التي لقيها من كافة المسؤولين في السلطنة مما كان له أبلغ الأثر في تسهيل مهمته.

تناول الحديث خلال المقابلة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين ووسائل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، كما تم استعراض مجمل الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية.