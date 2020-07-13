عدد من قضاة المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة

في الأولى, المحليات 13 يوليو,2020 نسخة للطباعة

أدى اليمين القانونية أمام فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا الذين تم تعيينهم وفقًا للمرسوم السلطاني رقم:(68/‏‏2020)، وفق ما نصَّ عليه قانون السلطة القضائية، حيث يعتبر أداء اليمين بمثابة انطلاقة للقضاة في ممارسة مهامهم القضائية في المحكمة العليا. وقد رحب فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا بأصحاب الفضيلة القضاة في المحكمة العليا، وهنأهم على نيلهم الثقة السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.

وأشار فضيلته إلى عظم المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم في إقامة العدل بين الناس بما يضمن سيادة القانون وترسيخ العدالة باعتبارها الركيزة الأهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في السلطنة، خاصة وأن المحكمة العليا تعتبر قمة الهرم في القضاء العماني، كما شدد فضيلته على أمله بأن يكونوا إضافة نوعية في القضاء، وحثهم على بذل الجهد المخلص والمساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القانون.

ووجه فضيلته القضاة بضرورة التزامهم بالحياد والنزاهة خلال النظر في القضايا ونصرة الحق والمظلوم وحقوق الإنسان، وتمنى لهم فضيلته النجاح في أداء عملهم وسرعة الإنجاز في قضايا الناس والبت فيها دون تأخير أو إبطاء.

يذكر أن أصحاب الفضيلة القضاة الذين أدوا اليمين هم: فضيلة القاضي سلطان بن سالم الحبسي، وفضيلة القاضي محمد بن عبدالله باعمر، وفضيلة القاضي عبدالله بن سالم الحارثي، وفضيلة القاضي ناصر بن محمد الرحبي، وفضيلة القاضي سليم بن سالم الخصيبي، وفضيلة القاضي علي بن سيف المعمري، وفضيلة القاضي محمد بن سليمان البلوشي.