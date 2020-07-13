«اجتماعية» المجلس تستعرض آلية اختيار المواضيع والقضايا لدراستها خلال المرحلة القادمة

استعرضت اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة أمس مقترحًا حول آلية اختيار المواضيع والقضايا المراد دراستها في اللجنة خلال المرحلة القادمة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي العمري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، مقترحًا لدراسة (تأخر سن الزواج في السلطنة، الأسباب، والآثار، والحلول)، كما ناقشت مقترحًا لدراسة (واقع ذوي الاعاقة والخدمات المقدمة لهم في السلطنة).واطلعت اللجنة على ما تم اتخاذه من اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة (قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث)، إضافة إلى استعراض ما تم إنجازه حيال دراسة (واقع كبار السن في السلطنة) إضافة إلى الاطلاع على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

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