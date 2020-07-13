العدد الكلِّي للحالات المسجلة «٥٨١٧٩» وحالات الوفاة «٢٥٩» أكثر من «٦١٧٣» فحصا جديدا كشف عن «٢١٦٤» إصابة جديدة و«١١٥٩» حالة تماثلت للشفاء

مسقط ـ العمانية: أجرت وزارة الصحة لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) أكثر من (٦١٧٣) فحصًا جديدًا كشف عن (٢١٦٤) إصابة جديدة منها (١٥٧٢) لعمانيين و(٥٩٢) لغير عمانيين، فيما تماثلت (١١٥٩) حالة للشفاء.

وأفاد بيان للوزارة أن العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة بلغ (٥٨١٧٩) فيما بلغ عدد حالات الوفاة (٢٥٩)، بينما تماثلت (٣٧٢٥٧) حالة للشفاء، وبلغ إجمالي الفحوصات (٢٤٤٧٨٧).وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات المنومة أمس بلغ (٦٧) وإجمالي المنومين (٥١٩) فيما بلغ عدد الحالات المنومة في العناية المركزة (١٤٦).

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