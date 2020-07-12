«تربوية الشورى» تناقش تعيين المعلمين الحاصلين على التأهيل التربوي

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس موضوع تعيين المعلمين الحاصلين على التأهيل التربوي من خارج السلطنة وخرجي رياض الأطفال وخريجي اللغة الإنجليزية، وبعد تدارس الموضوع خلصت اللجنة إلى مجموعة من المرئيات والمقترحات التي تخدم الموضوع.

كما ناقشت اللجنة دراستها حول موضوع سلاسل العلوم والرياضيات (مناهج كمبريدج) وأخر ما تم التوصل له من نتائج وملاحظات وتوصيات من خلال فريق العمل المشكل للدراسة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 – 2020م) من الفترة التاسعة برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرغبة المبداة حول تدريس مبادئ القانون والقانون العماني للطلبة والطالبات من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر في مدارس السلطنة.

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