200 ألف و227 عمانيا بصناديق تقاعد القطاع العام بنهاية مايو الماضي

في المحليات 12 يوليو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ «الخليج 365»:

بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام والتي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي حتى نهاية مايو الماضي لهذا العام (2020م) نحو 200 ألف و227 عمانيًّا. حيث أشار آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 116 ألفًا و385 ذكرًا، فيما بلغ عدد الإناث 83 ألفًا و842 أنثى.

وفيما يخص فئات الأجر الخاضع للاشتراك ومقارنة بأبريل 2020م انخفض العدد في الفئة التي تتقاضى أجرًا خاضعًا للاشتراك ما بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني (والتي تشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام) بنسبة 0.2% ليبلغ العدد فيها 61 ألفًا و278 مواطنًا (35 ألفًا و591 ذكرًا، و25 ألفًا و687 أنثى).كما بلغ العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 700 وأقل من 800 ريال عماني 37 ألفًا و582 مواطنًا (15 ألفًا و446 ذكرًا، و22 ألفًا و136 أنثى).وانخفض العدد في فئة من يتقاضون أجرًا بين 800 إلى أقل من 900 ريال عماني بنسبة 0.1%، حيث بلغ عددهم 30 ألفًا و272 مواطنًا (12 ألفًا و996 ذكرًا، و17 ألفًا و276 أنثى).وفي فئة بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني بلغ العدد 20 ألفًا و98 مواطنًا (11 ألفًا و465 ذكرًا، و8 آلاف و633 أنثى) بنسبة ارتفاع بلغت 0.2%.أما فئة الأجور بين 325 وأقل من 400 ريال عماني فقد بلغ عددهم 18 ألفًا و991 مواطنًا (16 ألفًا و934 ذكرًا، وألفان و57 أنثى).وبلغ عدد من يتقاضون أجرًا بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني 16 ألفًا و233 مواطنًا (12 ألفًا و782 ذكرًا، و3 آلاف و451 أنثى).كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرًا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني 6 آلاف و980 مواطنًا (الذكور منهم 3 آلاف و893، والإناث 3 آلاف و87) بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.وانخفض العدد في الفئة بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني بنسبة 0.5 % ليبلغ العدد 4 آلاف و539 مواطنًا (4 آلاف و48 ذكرًا، و491 أنثى).

وانخفضت نسبة من يتقاضون أجورًا من 2000 ريال عماني وأكثر بـ(0.4%)، حيث بلغ عددهم 4 آلاف و254 مواطنًا (3 آلاف و230 ذكرًا، وألف و24 أنثى).وبحسب فئات السن للمسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام يظل العدد الأكبر في الفئة بين 35 و39 عامًا، حيث بلغ عددهم 53 ألفًا و989، تلتها الفئة بين 30 و34 عامًا حيث بلغ العدد 44 ألفًا و837 مواطنًا، ثم الفئة بين 40 و44 عامًا حيث بلغ العدد 40 ألفًا و429 مواطنًا.

وبلغ العدد في الفئة بين 45 و49 عامًا 20 ألفًا و848 مواطنًا، والفئة بين 25 و29 عامًا بلغ العدد 17 ألفًا و745 مواطنًا، وفي الفئة بين 50 و54 عامًا 11 ألفًا و686 مواطنًا، وفي الفئة من 55 إلى 59 عامًا 7 آلاف و471 مواطنًا، وفي الفئة من 20 إلى 24 عامًا ألفان و437 مواطنًا.

وبلغ العدد في الفئة من 60 إلى 64 عامًا 657 مواطنًا، وفي الفئة 65 عامًا فأكثر 125 مواطنًا، وفي الفئة من 15 إلى 19 عامًا 3 مواطنين.