وزير الصحة يزور محافظتي شمال وجنوب الباطنة لمتابعة الخدمات الصحية المخصصة لمجابهة جائحة «كوفيد ـ 19»

في المحليات 11 يوليو,2020 نسخة للطباعة

- التقى بالمسؤولين الإداريين والعاملين الصحيين فيها واستمع إلى المقترحات والآراء

قام معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة مؤخرًا بزيارة لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة في إطار الجولات الاستطلاعية التي يقوم بها لمتابعة الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي بشكل عام، وتلك المخصصة لمجابهة جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) بشكل خاص.

وقد حرص معالي الدكتور خلال الزيارة على الاطلاع على أحوال المؤسسات الصحية في المحافظتين والاطمئنان على الفئات الطبية والطبية المساعدة والكوادر الإدارية ومتابعة الجهود التي يقدمونها في ظل هذه الظروف وما تتطلبه من تعزيز في المستلزمات الطبية والأجهزة والموارد الأخرى بالإضافة للخبرات الفنية والتقنية.

شملت زيارة معاليه الالتقاء بالفرق المشرفة على ادارة الجائحة في المديريات العامة للخدمات الصحية في شمال وجنوب الباطنة ومستشفييّ صحار والرستاق المرجعيين، حيث اطلع على سير العمل في هذه المؤسسات، والتقى بالمسؤولين الإداريين والعاملين الصحيين فيها، واستمع إلى المقترحات والآراء حول تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلالها، والخطط الموضوعة للتعامل مع الوضع الحالي للجائحة في المحافظتين والجهود المبذولة لمجابهتها، حاثًّا معاليه في ذات الوقت الجميع على بذل قصارى الجهد لتذليل الصعاب وتيسير تقديم الخدمة الصحية، كما التقى معاليه أيضًا ببعض المرضى والمراجعين واستمع لتجاربهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية وسبل تطويرها. تأتي هذه الزيارة ضمن إطار الزيارات الميدانية الدورية التي يحرص معالي وزير الصحة على القيام بها بصفة دورية بهدف الاطلاع على سير العمل بالمؤسسات الصحية بمستوياتها المختلفة والنظر في مختلف الاحتياجات المطلوبة لتطوير النظام الصحي من خلال المعاينة المباشرة والتدارس مع المسؤولين الصحيين بالمحافظات والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين الصحيين في المؤسسات الصحية حول العمل في مؤسساتهم الصحية والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير العمل الصحي في هذه المؤسسات.

رافق معاليه في زيارته مديري عموم الخدمات الصحية لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة، وعـدد من المسؤولين بديوان عام الوزارة.