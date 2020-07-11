مجلس الدولة يناقش اليوم مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

يعقد مجلس الدولة اليوم جلسته العادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

ويناقش المجلس خلال الجلسة (مشروع قانون حماية البيانات الشخصية) المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة القانونية حوله.

كما يطلع على نظام تمثيل مجلس عُمان في المحافل الإقليمية والدولية، وقوائم المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء لجان الصداقة مع الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى الاطلاع على تقرير الأمانة العامة، وتقرير حول دور غرفة تجارة وصناعة عُمان في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس (كوفيد ـ 19).

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