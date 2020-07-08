سفير السلطنة إلى المغرب يقدم نسخا من أوراق اعتماده

الرباط ـ العمانية: تسلم معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نسخًا من أوراق اعتماد سعادة السفير الدكتور سعيد بن محمد البرعمي سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة المغربية الشقيقة .

جاء ذلك خلال استقبال معاليه لسعادة السفير في مكتبه بالعاصمة المغربية الرباط امس .

وقد أعرب معاليه خلال المقابلة عن تمنياته لسعادته بالتوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء

وحمل معاليه سعادة السفير نقل تحياته إلى أخيه معالي يوسف بن علوي بن عبدالله ـ الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية معربًا عن ارتياحه للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين.

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