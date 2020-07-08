«التعليم والبحوث» بمجلس الدولة تستعرض جهود جامعة السلطان قابوس حول «واقع المعلم»

في المحليات 8 يوليو,2020 نسخة للطباعة

عقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، والمكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستضافت اللجنة في الاجتماع عددًا من المسؤولين في جامعة السلطان قابوس، وذلك في إطار دراستها حول (المعلم بين الواقع والطموح).

واستعرضت اللجنة مع وفد جامعة السلطان قابوس عددًا من محاور الدراسة منها: التشريعات المتعلقة بالاختيار والتأهيل والتعيين والترقيات وأسسها ونسب القبول لكليات التربية، وبرامج وخطط التدريب على رأس العمل للمعلم وأخلاقيات وقيم المهنة، والقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى الإفادة حول سياسات واستراتيجية التعليم.

كما تطرقت اللجنة خلال الاجتماع الى مناقشة مبررات الدراسة التي تتمحور حول: التحديات التي تحد من تمكين المعلم من أداء مهنته، وتدني إسهام التعليم في التنافسية العالمية للسلطنة، بالإضافة الى الاستفادة من التقنيات الحديثة في طرق اختيار وإعداد وتأهيل وتشغيل المعلمين. ضم وفد الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن محمد البلوشي عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور حسين بن علي الخروصي محاضر في كلية التربية، والدكتور عبدالله بن سالم الهنائي مساعد عميد كلية التربية للدراسات الجامعية، والدكتورة فوزية بنت عزيز السيابية مساعد عميد كلية التربية للتدريب وخدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الدراسة تهدف إلى التعرف على آليات اختيار وإعداد وتدريب وتشغيل وتحفيز المعلم واقتراح سبل تطويرها، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لمهنة التعليم، واقتراح تشريعات جديدة تضمن الارتقاء بمهنة التعليم والمكانة الاجتماعية للمعلم، وتدارس التحديات التي تواجه المعلم واقتراح سبل تجاوزها ووضع إطار زمني لتنفيذها، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بمستوى أداء أهم عناصرها وهو المعلم. وفي ختام اجتماعها اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.