مكتب مجلس الشورى يناقش التوصيات حول دراسة تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة «قطاع الصناعات التحويلية أنموذجا»

- اطلع على خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2019 لعدد من الوزارات

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية المتضمن دراسة تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة (قطاع الصناعات التحويلية أنموذجًا) الذي تضمن عددًا من التوصيات المهمة حول تنظيم وتشجيع قطاع الصناعة مع اقتراح مشروع قانون ينظم هذا القطاع.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس عشر لمكتب المجلس لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019 ـ 2023م)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. الى ذلك اطلع مكتب مجلس الشورى على خطاب مجلس الوزراء حول التقارير السنوية الوزارية لعام 2019م لعدد من الوزارات شملت وزارة الإسكان والبلديات الإقليمية وموارد المياه والزراعة والثروة السمكية والسياحة والصحة، ووزارة النقل. وقد تضمنت التقارير الوزارية ملخصًا بما تم إنجازه خلال عام 2019م ومراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بتلك الوزارات، وأهم الخطط والاستراتيجيات المعدة من قبلها وعدد من الإحصائيات، وقد قرر مكتب المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة والمكتب الفني لدراستها. كما نظر المكتب خلال اجتماعه في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول دراسة تسريح القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص التحديات والحلول، حيث تضمن التقرير آثار تسريح العمالة الوطنية وعدد من التوصيات الخاصة بهذا الموضوع، كما اطلع المكتب على رسالة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المتضمنة إعادة النظر في موضوع خريجي التأهيل التربوي خارج السلطنة. وقد تضمّنت الرسالة طلب مخاطبة مجلس التعليم بقبول توظيف من اجتاز الامتحان من خريجي مؤهل دبلوم التأهيل التربوي الذين تم استبعادهم.

كما ناقش المكتب خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات التشريعية والرقابية، وقرر إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، وتم التصديق على محضر الاجتماع الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الحالي، والاطلاع على جدول متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، إضافة الى الاطلاع على تقرير أنشطة وأعمال اللجان الدائمة لشهر يونيو المنصرم، كذلك استعرض مكتب المجلس مجموعة من الرسائل والأدوات البرلمانية التي تقدم بها عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس واتخذ القرارات المناسبة بشأنها وكان من بينها الموضوع المتعلق بمخاطبة الجهات المختصة من اجل إيجاد الحلول المناسبة للصيادين وناقلي الأسماك في ولاية بوشر بمحافظة مسقط لكي يتمكنوا من البيع والتصرف في الثروة السمكية لكونها مصدر دخلهم الوحيد. كما استعرض مكتب المجلس تقرير دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول واقع إعلام الطفل المدرجة ضمن خطة عملها لهذا الدور، وقرر المكتب إدراجها ضمن جدول أعمال جلسات المجلس القادمة.