«التعليم والبحوث» بمجلس الدولة تناقش مع وزارة التربية والتعليم «واقع المعلم»

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، وعددًا من المسؤولين في الوزارة، وذلك في إطار دراستها حول (المعلم بين الواقع والطموح). وناقشت اللجنة خلال استضافتها في اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، والمكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ومسؤولي الوزارة التشريعات المتعلقة بالاختيار والتأهيل والتعيين والترقيات وأسسها ونسب القبول لكليات التربية، وبرامج وخطط التدريب على رأس العمل للمعلم وأخلاقيات وقيم المهنة، والقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى الإفادة حول سياسات واستراتيجية التعليم. ضم وفد الوزارة الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، وحمد بن علي السرحاني مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية، والدكتور محمد بن خميس القطيطي نائب رئيس مكتب الوزيرة للشؤون الفنية.

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