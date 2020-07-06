لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالشورى تناقش موضوع تنظيم الأحياء السكنية

في المحليات 6 يوليو,2020 نسخة للطباعة

ناقشت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس موضوع تنظيم الأحياء السكنية المحال من مكتب المجلس وذلك بهدف حل الإشكاليات المتعلقة بتكدس الأيدي العاملة الوافدة في التجمعات السكنية، بما قد يؤثر على النمط المعيشي بتلك الأحياء واستقرارها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة التاسعة (2019/‏2020م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اجتماع اللجنة تمت الإشارة الى أن هذه الظاهرة قد تفاقم تأثيرها خلال فترة انتشار فيروس كورونا بين الأيدي العاملة الوافدة في تلك الأحياء، ولذا ارتأت اللجنة بعد البحث والتقصي بأن هناك من القوانين واللوائح والقرارات النافذة في الوقت الحالي التي قد تساهم في تنظيم الاحياء السكنية، حيث حددت تلك القوانين الغرامات المفروضة على الفئات المخالفة.

كما تمت الإشارة الى أن هناك لجنة تم تشكيلها من مجلس الوزراء وتضم عدة جهات لدراسة هذا الموضوع ورفع تصوراتها حول سكنات الأيدي العاملة الوافدة في الأحياء السكنية إلى المجلس، إلى جانب توقع الانتهاء من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي يعكف عليها المجلس الأعلى للتخطيط وتهدف الى وضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كافة أشكال النمو العمراني في المرحلة المقبلة.

وعلى ضوء ذلك ارتأت اللجنة أخذ رأي الجهات المعنية بهدف استيضاح كافة المستجدات بالقطاع السكاني والعمراني وفق رؤية عمان المستقبلية (عمان٢٠٤٠). الى ذلك أكد أعضاء اللجنة على ضرورة تعزيز الدور الرقابي من قبل فرق التفتيش في الجهات المعنية بالإضافة إلى إلزام المؤسسات التجارية والصناعية بتوفير سكن مناسب للأيدي العاملة الوافدة، مع أهمية تطبيق قرار معالي وزير القوى العاملة رقم:(186/‏2020)، وإلزام كافة المؤسسات والشركات بعقد إيجار لسكن العمال في أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة إمكانية ادراج دراسة موضوع تصنيف حضانات الأطفال وتنظيم أسعار خدماتها ضمن خطة عملها لدور الانعقاد السنوي القادم، حيث استعرضت عددا من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من بينها دراسات ميدانية خرجت بمجموعة من التوصيات تتعلق بتعديل اللائحة التنظيمية لدور الحضانة.

إضافة إلى إقرار رؤية اللجنة فيما يخص الرغبات المبداة المحالة إليها والمتعلقة بموضوعات (التأمينات الاجتماعية) و(إجراءات شؤون المراجعين).من جانب آخر استعرضت اللجنة مرئياتها حول تفعيل محاور الرؤية المستقبلية (عمان ٢٠٤٠)، حيث أكد أصحاب السعادة الأعضاء حرصهم على أن تتوافق خطط وأعمال اللجنة لأدوار الانعقاد السنوية القادمة مع معطيات ومتطلبات مرحلة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.