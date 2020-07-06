«الصحة»: استكمال إعداد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية

- المدير العام للتخطيط والدراسات بالوزارة: «رؤية عمان 2040» أول مرتكزات الخطة

تواصل وزارة الصحة وتيرة العمل المتسارعة لإعداد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021 ـ 2025)، وبالرغم من الظروف الاستثنائية لجائحة (كوفيد ـ 19)، التي تمر بها السلطنة ودول العالم، إلا أن وزارة الصحة مستمرة في استكمال مسيرة الإعداد بحسب ما تم التخطيط له.

وفي هذا الخصوص أوضح الدكتور أحمد القاسمي المدير العام للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة أن الخطوات العملية لإعداد الخطة قد بدأت منتصف العام الماضي بتشكيل اللجنة المركزية لإعداد ومتابعة الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية برئاسة سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل الوزارة لشؤن التخطيط وعضوية المديرين العامين على مستوى الوزارة وعلى مستوى المحافظات، حيث قامت اللجنة بإعداد واعتماد الدليل الخاص بمنهجية وفلسفة الخطة الخمسية العاشرة، كما قامت اللجنة باعتماد الدليل التدريبي للمنهجية.

وأكد القاسمي على أن الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية ارتكزت على مجموعة من الركائز، وأول تلك المرتكزات هو رؤية عمان 2040، فهذه الخطة تعتبر أول خطة تنفيذية لأولوية الصحة في رؤية عمان 2040، حيث إن الرؤية حددت خمسة أهداف استراتيجية لأولوية الصحة يسعى القطاع الصحي بشقيه العام والخاص لتحقيقها.

كما ارتكزت الخطة الخمسية العاشرة على النظرة المستقبلية للصحة 2050 والاتفاقيات العالمية والإقليمية وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأضاف المدير العام للتخطيط والدراسات بأنه ومن أجل تحديد مساهمة وزارة الصحة في تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية لأولوية الصحة في رؤية “عمان 2040” فقد حددت اللجنة المركزية بوزارة الصحة أربعًا وأربعين نتيجة متوقعة تسعى الوزارة لتحقيقها خلال الخمس سنوات القادمة، وقد تم إعداد هذه النتائج المتوقعة من خلال التحليل المعمق للوضع الراهن لوزارة الصحة ومن خلال استعراض الإيجابيات والتحديات والدروس المستفادة من نتائج متابعة وتقييم الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية.

واستطرد بقوله: إن أحد ممكنات رؤية “عمان 2040” هو مشروع مبادرة الصحة للجميع من الجميع حيث باشر الفريق المختص برئاسة مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة في خطوات اعداد الخطة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالصحة وستكون رافدا أساسيا مع الخطة الخمسية العاشرة في تحقيق أهداف الرؤية الخاصة بالصحة.

ونيابة عن الفريق الفني لإعداد الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية أوضح الدكتور وليد الندابي أن الفريق قد بدأ سلسلة من الاجتماعات التدريبية مع الجهات المركزية من أجل استكمال باقي الخطوات اللازمة، وما زال العمل متواصلًا في قيام كل مديريات ودوائر الوزارة في العمل على ترجمة ما عدده أربع وأربعون نتيجة متوقعا تحقيقها بنهاية الخمس سنوات لتقوم كل جهة بإعداد أدوارها المنوطة بها لتحقيق هذه النتائج من خلال مجموعة من المنتجات والأنشطة التي تساهم في تحقيق كل نتيجة وصولا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية “عمان 2040”.