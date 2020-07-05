بمشاركة 40 مشاركا من السلطنة وباكستان عبر الاتصال المرئي حلقة عمل افتراضية حول تدريب المدربين «TOT» بتنفيذ مبادرة المستشفيات المراعية لسلامة المرضى

في المحليات 5 يوليو,2020 نسخة للطباعة

استضافت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمركز ضمان الجودة صباح أمس حلقة عمل افتراضية حول تدريب المدربين (TOT) بتنفيذ مبادرة منظمة الصحة العالمية المستشفيات المراعية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالسلطنة وبدعم فني من مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط ​​(EMRO) على مدار خمسة أيام متتالية، وذلك عبر الاتصال المرئي بمشاركة 40 مشاركًا من السلطنة وجمهورية باكستان الإسلامية.

ويحاضر خلال حلقة العمل خبراء دوليون ومن السلطنة ومن هيئات مختلفة مثل المعهد الكندي لسلامة المرضى ومعهد الجودة والاعتماد في الهند وفريق تحسين الجودة في أيرلندا، باستخدام وسائل التكنولوجيا وعروض تقديمية وجلسات تدريبية عن بُعد عبر الاتصال المرئي.

وتهدف حلقة العمل إلى زيادة تعزيز نقل المعرفة والنسخ المتماثل لاحقًا لحلقة عمل مماثلة للدول الأعضاء الأخرى في إقليم شرق المتوسط، حيث تعتبر السلطنة رائدة في مجال سلامة المرضى. كما تتطلع حلقة العمل إلى تحقيق الاهداف المرجوة من أهمها تحديث وتدريب المتخصصين ورفع كفاءتهم في الرعاية الصحية المتعلقة حول التعديلات التي تم اجراؤها على الاصدار الثالث من دليل تقييم سلامة المرضى وتعزيز مهاراتهم في الرعاية الصحية من مسح المستشفيات وفقا لدليل سلامة المرضى والمعايير التي يتم تغطيتها أثناء التدريب تمتد من القيادة إلى البيئة إلى تدابير التعلم مدى الحياة. الجدير بالذكر أن مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى (PSFHI)، هي مبادرة تقودها منظمة الصحة العالمية وتشجع الممارسات الصحية الآمنة في مرافق الرعاية الصحية كعنصر أساسي من الخدمات المقدمة، تقدم المبادرة مجموعة شاملة من المعايير وإطار عمل يمكن للمستشفيات من خلاله تقديم رعاية أكثر أمانًا للمرضى، وهي تقيّم أداء المستشفيات من منظور سلامة المرضى وتبني قدرات الموظفين في مجال سلامة المرضى وتدمج المرضى والمجتمعات بنشاط في تحسين سلامة الرعاية الصحية.

واستثمرت السلطنة بشكل كبير في تطبيق معايير سلامة المرضى في نسبة كبيرة من إعدادات الرعاية الصحية منذ عام 2016، وفي أغسطس 2018 تم اختيار المديرية العامة لمركز ضمان الجودة (CQA) بوزارة الصحة في السلطنة كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للتدريب في مجال الجودة وسلامة المرض لأقاليم الشرق المتوسط، نتيجة العمل الدؤوب على مدى السنوات الماضية لتحسين جودة الرعاية والمرضى سلامة، والسعي لتضمين سلامة المرضى في صميم تقديم الرعاية الصحية.

حيث صرحت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة قائلة: إن الدروس المستفادة والجهود المبذولة من اجل الحفاظ على سلامة المرضى هي هدفنا الأساسي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة ولكننا نطمح إلى المزيد لتحقيق أهدافنا المحددة، ويقدم العمل في عُمان نموذجًا للدول حول العالم في تطوير أنظمة مستدامة لسلامة المرضى وجودة الرعاية.

ويقول الدكتور جعفر حسين ـ القائم بأعمال ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان: “أظهرت عمان إنجازات كبيرة نحو تحسين سلامة المرضى وجودة الرعاية على الصعيد الوطني مع تقديم مساهمات كبيرة للحركة الإقليمية لسلامة المرضى.

وأعرب الدكتور منذر لطيف المستشار الإقليمي للجودة والأمان في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط​​ عن طموحاته في اعتماد معايير سلامة المرضى وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في جميع أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول المنطقة آمل أن تضيف هذه الطبعة الثالثة من دليل تقييم سلامة المرضى، إلى جانب مجموعة أدوات تحسين سلامة المرضى المحدثة، مرجعًا قيمًا وتوفر الدعم التقني اللازم لسلطنة عمان في بناء القدرات التقنية لموظفيها.