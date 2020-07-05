عقدت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) برئاسة سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع تقريرها النهائي حول موضوع دراستها لواقع إعلام الطفل في السلطنة والمقترحات التطويرية، ودراسة نتائج اللقاءات والاستضافة التي عقدتها مع الجهات المعنية بموضوع الدراسة، وبعد عقد اجتماعاتها الدورية ومناقشة الموضوع بشكل موسع اعتمدت اللجنة تقريرها النهائي ورفعه إلى مكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس الاعتيادية القادمة. وقد عملت اللجنة على دراسة الموضوع من مختلف جوانبه المعرفية، وواقعه الفعلي، للوصول إلى نتائج وتوصيات بناء على دراستها للجوانب العلمية والمعرفية المرتبطة بالموضوع، واقترابها من التجارب الإقليمية في مجال إعلام الطفل، واستعراضها لواقع إعلام الطفل العماني من خلال الجهات المختصة بالسلطنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الإعلام والثقافة بالشورى» تناقش واقع إعلام الطفل فـي السلطنة والمقترحات التطويرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.