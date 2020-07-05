حلقة نقاشية افتراضية غدا حول «دور علوم الرياضيات فـي مواجهة فيروس كوفيد ـ 19»

ينظم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة الآفاق للاستشارات والتدريب يوم غد (الثلاثاء) محاضرة افتراضية بعنوان:(رياضيات كوفيد ـ 19)، وذلك ضمن جهود المجلس لنشر المعرفة العلمية والبحثية بخصوص فيروس كورونا، ودور مختلف العلوم البحتة والتطبيقية في التعامل مع الجائحة ومواجهتها، إلى جانب دعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية المتخصصة في مجال التعليم والتدريب الالكتروني وعلوم البيانات.

وتستضيف الحلقة النقاشية البروفيسورة ماريكا تايلور، رئيسة قسم علوم الرياضيات في جامعة ساوثهابمتون الإنجليزية، وعضوة معهد آلان تورينج في المملكة المتحدة، التي سوف تتحدث عن أهمية علوم الرياضيات في استكشاف انتشار فيروس كورونا، وتأثيراته المختلفة وتداعياته المحتملة من خلال تحليل البيانات الصحية لمعرفة كيفية المواجهة بشكل صحيح وعلمي. وسيركز النقاش على النماذج الرياضية وتحليل البيانات وعرض أدوات التنبؤ النموذجية لمساعدة الجهات المختصة لاتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة الجائحة والعمل على إدارتها بأسلوب علمي مقنن، والمشاركة مفتوحة لجميع المهتمين بهذا المجال.

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