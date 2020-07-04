سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي

‪ قامت مساء أمس إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العماني بعملية إخلاء طبي لمواطن يعاني من مشاكل صحية، وقد تم نقله من ولاية خصب بمحافظة مسندم إلى قاعدة المصنعة الجوية وبعدها تم نقله إلى المستشفى السلطاني بمحافظة مسقط عبر الإسعاف لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

‪ ‪يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنبًا إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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