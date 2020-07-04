رئيس المحكمة العليا يطلع على آخر مستجدات التحول الإلكتروني فـي عمل المحاكم

في المحليات 4 يوليو,2020 نسخة للطباعة

عقد مؤخرا اجتماع لقضاة المحكمة العليا حول التحول الإلكتروني في القضاء، تم خلاله استعراض آخر المستجدات في استراتيجية التحول الإلكتروني في عمل المحاكم بمختلف درجاتها، كما استعرض الاجتماع الخدمات التي تم تقديمها في المرحلة الثانية عبر بوابة المحامين والمتعلقة بإجراءات الاستئناف والتنفيذ، كما اطلع فضيلته وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العليا على البرنامج التدريبي لأصحاب الفضيلة القضاة، وموظفي المحاكم والمحامين على البرامج الإلكترونية، إلى جانب الاطلاع على آخر التطورات فيما يتعلق بالعمل على بدء المحاكمات عبر الاتصال المرئي.

ترأس الاجتماع فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وقد أكد فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، خلال الاجتماع على أن التحول الإلكتروني الذي يشهده العمل القضائي في السلطنة يعتبر ركيزة أساسية في إطار النهوض بالعمل القضائي، كما أكد فضيلته على ضرورة الاهتمام بتطوير الكوادر البشرية، سواء كانت القضائية أو الإدارية أو الشركاء في المؤسسات الأخرى مثل المحامين، حتى تتمكن من تسخير هذه التقنيات في عملها بما يسهم في تطوير العمل القضائي، مؤكدًا فضيلته أن الكادر البشري هو الأساس في القدرة على الرقي بالعمل القضائي بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين.

كما أشار فضيلته إلى ضرورة الاستفادة من التوجهات العالمية في تطوير المنظومة القضائية بما يتناسب مع العمل القضائي في السلطنة وخاصة في مجال استخدام التقنية. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا، بالاطلاع على كافة التطورات التي يشهدها التحول الإلكتروني، انطلاقًا من إيمان فضيلته بأن إدخال التقنية سيعزز من تنفيذ سياسات مجلس الشؤون الإدارية للقضاء فيما يتعلق بتحقيق العدالة الناجزة، وتقريب المؤسسات القضائية من المتقاضين.