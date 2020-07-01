بمشاركة 100 متدرب .. «الكشافة والمرشدات» تنظم حلقة عمل التدريب الاحترافـي لبرامج مايكروسوفت

في المحليات 1 يوليو,2020 نسخة للطباعة

نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات أمس حلقة التدريب الاحترافي لبرامج مايكروسوفت التي تستمر لمدة يومين، بمشاركة 100 متدرب من موظفي المديرية ورؤساء أقسام الكشافة والمرشدات بالمديريات التعليمية في المحافظات وذلك عبر الاتصال المرئي، وهدف البرنامج إلى التعرف على برامج مايكروسوفت وتحديد البرامج المناسبة للحفظ والمشاركة بجانب شرح برنامج (one note) والتعرف على برنامج مايكروسوفت تيم، وخطوات جدولة الاجتماعات والأعمال. قدمت الجلسة مريم محمد الفيومية مدربة مساعدة من مايكروسوفت تضمنت الجلسة الأولى تقديم أساسيات (Office 365 وOne Drive)، والإعداد لاستخدام تطبيقات (Office 365) التي تعزز ممارسة الأعمال وتنظيمها وإنجازها عن بعد، وتنفيذ ممارسات التعاون والتنظيم والإنشاء مع الزملاء، والاستفادة من تطبيقات (Office 365) وتطبيقات (Microsoft) المألوفة لدعم التعاون والتواصل والتخطيط وجمع البيانات والمعلومات ومشاركتها مع الآخرين. وتطرقت الفيومية أيضًا إلى كيفية تنظيم (OneNote) وكيفية العثور بسرعة على المواد داخل دفاتر الملاحظات، وإنشاء الصفحات والمحتوى وإضافتها ومشاركتها، وتم تطبيق طرقٍ لاستخدام الحبر الرقمي ومميزات إعادة التشغيل داخل تطبيق (OneNote)، كما قامت المدربة بالإشارة إلى الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها استخدام دفتر ملاحظات الموظفين، وكيفية إضافة وإزالة المستخدمين والمالكين المشاركين وإنشاء أقسام مخصصة، وكيفية توزيع المعلومات على المستويات المختلفة.

وتتطرق الجلسة القادمة إلى مكونات الفريق زيادة كفاءته مع (Staff Teams)، وبناء الهيكل في الفريق مع دفتر ملاحظات فريق الموظفين، ووضع المبادئ التوجيهية وكيفية إدارة أعضاء الفريق وأذوناتهم، والتنقل في مساحة الفرق الخاصة بك، وبناء مركز المحتوى مع دفتر ملاحظات Staff، والعمل مع فريق في القنوات التالية: البقاء على اتصال مع المحادثات، وإحداث تأثير كبير مع الإعلانات، والمشاركة والتعاون مع الملفات. وتتحدث المدربة في آخر جلساتها إلى كيفية توفير الوقت عن طريق جدولة الاجتماعات داخل الفرق وتسجيل الاجتماعات على (Stream)، وتفعيل التوقيع الإلكتروني، واستضافة الأحداث الحية للبقاء على اتصال.