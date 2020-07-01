«300» طالب ممن حصلوا على درجات مرتفعة سيتم اختيارهم هذا العام بدء التسجيل بمعاهد العلوم الإسلامية فـي مسقط وصلالة والبريمي وعبري والسويق وجعلان بني بوحسن للعام الدراسي «2020 / 2021»م

في المحليات 1 يوليو,2020 نسخة للطباعة

كتب ـ علي بن صالح السليمي والعمانية:

أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أمس عن بدء تسجيل الراغبين في الالتحاق بمعاهد العلوم الإسلامية التابعة له للعام الدراسي (2020 / 2021)م في كل من:(مسقط وصلالة والبريمي وعبري والسويق وجعلان بني بوحسن)، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمركز.

وقال سعيد بن خلفان المياحي ـ رئيس قسم شؤون الطلاب والامتحانات بمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم: إن تسجيل الطلبة الراغبين في الدراسة بالمراكز في الصف العاشر ممن أنهوا دارسة الصف التاسع بمدارس وزارة التربية والتعليم سيستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وأشار المياحي إلى أن المركز سيختار للدراسة في المعاهد الستة هذا العام (300) طالب ممن حصلوا في الصف التاسع على درجات مرتفعة خاصة المواد الأساسية كاللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وسيستبعد من حصلوا على رمز (د) في المواد الدراسية، وستستمر الدراسة بالمعاهد حتى الصف الثاني عشر.

وبيّن أن هناك ثلاثة معاهد وهي:(مسقط، والبريمي، والسويق) يتلقى فيها الدراسة عدد من الطلبة الوافدين من بعض الدول، كما أن المركز يوفّر لجميع الطلاب سكنًا داخليًا وإعاشة يومية ويمنحهم مكافأة مالية شهرية.

يذكر بأن هذه المعاهد تتولى عددًا من المهام والاختصاصات وهي: العمل وفق قوانين إنشائها ووفق الأنظمة واللوائح الصادرة عن الديوان وقرارات وتوصيات مجلس مركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية، وتربية جيل من الشباب العماني المسلم الواعي لمفاهيم الإسلام الصحيحة، المخلص لوطنه وسلطانه، وذلك وفق مناهج وخطط دراسية معتمدة، وتزويد الطلبة الدارسين فيها بالعلم والمعرفة انطلاقًا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وتوفير البيئة التعليمية التعلمية للطلاب الدارسين بها، وتوفير كافة الوسائل والمعينات للمعلمين والمتعلمين بها، وأية مهام أخرى تكلف بها المعاهد في مجال اختصاصها.