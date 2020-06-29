بلدية ضنك تنفذ عددا من الخدمات البلدية والمائية والفنية المتنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري

في الأولى, المحليات 29 يونيو,2020 نسخة للطباعة

ضنك – من ناعمة الفارسية:

قامت بلدية ضنك خلال النصف الأول من العام ٢٠٢٠م بإنجاز ٢٣٤ ترخيصًا بلديًّا بين عقد جديد وتجديد، وإصدار ١٥ بطاقة صحية، كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية ٦٩٠ زيارة، وتم تحرير ٣٩ مخالفة صحية وغذائية و٩ إنذارات صحية وتحرير ١٢ محضر إتلاف، حيث تم إتلاف ١٥٢٢ كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي، كذلك تم سحب ٤٠ عيّنة من المواد الغذائية والمياه للكشف عنها مخبريًّا، وبلغ عدد المذبوحات بمسلخ البلدية خلال النصف السنوي الأول ٢٥٧٦ رأسًا من المواشي، كذلك تم إجراء عمليات التعقيم حيث نفذت ٣ حملات تعقيم لمختلف المؤسسات بالولاية، كذلك تم رش ما يقارب من ١٣٢ لترًا من المبيدات في الولاية، وفي المجال الفني تم إصدار ٨١ إباحة بين صغرى وكبرى وتجديد ١٥ إباحة، وإصدار ٩ مخالفات فورية وعدد ٢ مخالفة إدارية و٥٧ إنذارًا وتنفيذ ٤ إزالات، وفي مجال موارد المياه تعاملت البلدية مع ٢٣ طلبًا في تراخيص الآبار، وتم إصدار (٢) مخالفتين مائيتين، كذلك تم إجراء ١٢٥ عملية قياس لمياه الآبار والأفلاج، وقراءة عدد ١٢ قراءة لمحطات قياس الأمطار الموجودة في الولاية، وفي المجال التوعوي تم تنفيذ ما يقارب من ٥٤ برنامجًا توعويًّا للمجتمع في المجالات البلدية والمائية والمجتمعية، تنوعت بين محاضرات ومسابقات وحلقات تثقيفية.