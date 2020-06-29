تنفيذ مسح شامل لسوسة النخيل بولاية الحمراء

في المحليات 29 يونيو,2020 نسخة للطباعة

الحمراء ـ من سيف الهطالي:

نفذت المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية بالتعاون مع دائرة التنمية الزراعية بالحمراء والفرق التطوعية بالولاية مسحا شاملا لسوسة النخيل الحمراء بولاية الحمراء بمركز الولاية.

ويأتي هذا المسح بعد العثور على إحدى النخيل المصابة بالحشرة منذ عدة أيام والتي تم التعامل معها في حينه، حيث تم اقتلاعها وحرقها حتى لا يترك مجال للحشرة للتكاثر والانتشار وقد تم وضع مصائد استكشافية في أماكن متفرقة لمعرفة مدى انتشار الحشرة والتي كانت نتائجها ايجابية، حيث تم العثور على بعض الحشرات الكاملة في عدة مصائد وفي اماكن مختلفة. وقد شارك في تنفيذ المسح 17 فنيا من الاخصائيين والمهندسين بالبحوث الزراعية ودائرة الشؤون الزراعية بالمديرية ودوائر التنمية الزراعية بولايات المحافظة، كما شارك في اعمال المسح 18 متطوعا من شباب الولاية.

وقبل تنفيذ أعمال المسح قام المهندس أمين بن معيوف الهنائي رئيس قسم وقاية المزروعات بالمديرية بتعريفهم بالحشرة وشكلها وسلوكياتها وخطورتها على النخيل، كما تم تعريفهم بمظاهر الاصابة والتفريق بينها وبين الحشرات الأخرى التي تصيب النخيل، وقد تم تقسيم المشاركون إلى 8 فرق والتي انطلقت بعد ذلك إلى بساتين النخيل بمركز الولاية، وقد شمل المسح جميع المساحات المزروعة بالنخيل مع التركيز على المنطقة التي ظهرت بها الإصابة السابقة والنخيل المحيطة بالمصائد التي وجدت فيها حشرة السوسة، كما تم تنظيف وخدمة النخيل المشتبه فيها وقد تم العثور على إحدى النخيل المصابة ووجدت بها يرقات في أماكن مختلفة من جذع النخلة والتي تم التعامل معها بالطرق المتبعة في حالة التأكد من اصابتها بالحشرة. الجدير بالذكر انه تم اكتشاف الاصابة في ولاية الحمراء في شهر مايو وقد قامت المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية بالتنسيق مع الوزارة والبحوث الزراعية بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة للسيطرة عليها، وتناشد المواطنين التعاون معها من خلال التقيد بالقوانين والتعليمات الصادرة من الوزارة والتي تنظم عملية نقل وتداول وزراعة فسائل النخيل والابلاغ الفوري في حالة مشاهدة الحشرة والتعاون مع المختصين وفرق المسح نظرا لخطورة الحشرة على النخيل وصعوبة التعرف على النخيل المصابة وخاصة في المراحل الأولى من الاصابة.