حملة موسعة لإزالة المشوهات والمخلفات البيئية بالخابورة

في المحليات 29 يونيو,2020 نسخة للطباعة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

قامت بلدية الخابورة بحملة موسعة لإزالة المشوهات والمخلفات البيئية بكافة أنواعها من مختلف أنحاء الولاية، والتي نظمتها المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الباطنة ممثلة ببلدية الخابورة وذلك بالتعاون المشترك والفعال مع الفرق الرياضية والتطوعية والأهالي والشركات الخاصة وشركة (بيئة).شملت الحملة استخدام المعدات الثقيلة وسيارات النظافة العامة بإزالة مخلفات البناء والمخلفات المنزلية ومخلفات الأشجار والأتربة من الطرقات العامة والفرعية وتنظيف الأحياء السكنية والقرى ومركز الولاية وبطون الأودية والمناطق السياحية.

تأتي مثل هذه الحملات في إطار رغبة بلدية الخابورة في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمائية التي تقدمها للمجتمع ورفع مستوى النظافة العامة في مختلف قرى ومناطق الولاية، كما تهدف هذه الحملة إلى بث الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بأهمية المشاركة الفعالة وكيفية التخلص من المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها.

كما تناشد البلدية المجتمع المحلي بمحاولة تغير السلوكيات الخاطئة في التخلص من هذه المخلفات والمشوهات والحيوانات النافقة في الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن المساكن والطرقات العامة ومجاري المياه؛ لأن طرق التخلص الخاطئة يجعل ذلك يؤدي إلى انتشار الأمراض والروائح الكريهة، كذلك تتقدم بلدية الخابورة بالشكر والتقدير إلى المديرية والشركات الخاصة وشركة بيئة والأهالي والفرق الرياضية والمتطوعين على المشاركة الفعالة وعلى ما قدموه من جهود وتعاون ملموس وتشكيل ملحمة وطنية رائعة في حملة نقل المشوهات والمخلفات التي نظمتها المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة شمال الباطنة بالتعاون مع بلدية الخابورة والفرق الرياضية والتطوعية والأهالي والشركات العاملة وشركة بيئة بالولاية، حيث أثبت الجميع بأن الفكر الراقي والتعاون البناء بين البلدية والمجتمع هو مفتاح وطريق التقدم والرقي والازدهار.

وتناشد البلدية جميع فئات المجتمع بالالتزام والتقيد بالإجراءات والاحترازات الوقائية والعمل بتوصيات اللجنة العليا.