بنك مسقط يوفر برنامج «مهارات من Google» التدريبي للتسويق الرقمي لرواد الأعمال

في المحليات 29 يونيو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ «الخليج 365»:

ترجمة لرؤيته “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم”، أعلن بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة عن توقيعه اتفاقية تعاون مع Google لتوفير التدريب في مجال التسويق الرقمي لزبائن بنك مسقط ضمن برنامج “مهارات من Google”.

يأتي ذلك كجزء من مبادرات الاستدامة لبنك مسقط واستمرارًا لجهوده في تقديم الخدمات غير المالية للزبائن والجمهور، ويسعى البنك دائمًا إلى إيجاد شراكات مع الشركات الرائدة محليًّا وعالميًّا لتقديم البرامج والدورات التدريبية للزبائن والجمهور العام، كما قام البنك في وقت سابق بتقديم ورشة تدريبية بالتعاون مع Google بعنوان “أساسيات التسويق الرقمي”، شارك فيها 30 رائد عمل من زبائن نجاحي، وعقدت الورشة الثانية في الأسبوع الماضي عبر “Google Meet” وشهدت مشاركة أكثر من 80 رائد عمل من مختلف محافظات السلطنة.

ويسعى البنك إلى الاستمرار في تقديم هذه الورشة بشكل شهري وستكون متاحة لزبائن نجاحي، وكذلك لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المهتمين بتعزيز مهاراتهم في التسويق الرقمي. ومن المتوقع أن تشهد هذه الدورة المجانية مشاركة كبيرة من قبل رواد الأعمال في الأيام القادمة للحصول على معلومات أوفر لتنمية أعمالهم ومشاريعهم. وأعرب عبدالله بن حمود الجفيلي، مدير أول وحدة مؤسسات البيع بالتجزئة «نجاحي» ببنك مسقط عن سعادته بالتعاون مع شركة Google العالمية للاستفادة من قوة الشبكة العالمية والخدمات الرقمية في صقل وبناء مهارات زبائن البنك من خلال الاشتراك في هذه البرامج، كما عبر عن اعتزازه بمثل هذه الشراكات مع المؤسسات العالمية التي تعزز موقع بنك مسقط كمؤسسة مالية رائدة وتدل على ثقة المؤسسات العالمية بالبنك، موضحًا أن فكرة هذا البرنامج آتت تماشيًا مع التوجهات العالمية لإيجاد مزيد من الوعي حول التسويق الرقمي ولأهميته في العصر الحالي ودوره في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأنهى حديثه بالتأكيد على تقديم المزيد من الدعم المالي وغير المالي لرواد الأعمال في رحلتهم نحو بناء أعمال مستقبيلة أكثر تطورًا. ويأتي انطلاق جلسات “مهارات من Google” التدريبية استكمالًا لمبادرة “جلسة نجاحي” الذي بدأ في عام 2019م، ويضاف كذلك إلى منصات تبادل المعرفة التي يقدمها بنك مسقط لمجتمع رواد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كجزء من برامج الاستدامة، وتقدم جلسات نجاحي دعمًا غير مالي لرواد الأعمال حيث يشارك المتحدثون الضيوف قصص النجاح مع رواد الأعمال الناشئين، وتتيح هذه المحادثات القدرة على تبادل المعرفة من خلال حلقات النقاش، وجلسات الأسئلة والأجوبة، كما يوفر التواصل أفكار لخلق فرص عمل لرواد الأعمال العمانيين الشباب.