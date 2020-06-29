إعادة افتتاح سوقي الأسماك بالسيب وعبري

مع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية

اعادت أمس دائرة الثروة السمكية بالسيب افتتاح سوق الأسماك بولاية السيب بعد أن استمر اغلاقه أكثر من ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

صرح بذلك إبراهيم بن عبد الله القرطوبي مدير دائرة الثروة السمكية بالسيب وقال: إن إعادة افتتاح سوق الأسماك بالسيب جاءت بعد أن قامت الدائرة بإجراء بعض الصيانة اللازمة له وتنفيذ كل الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها (اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا) عند إقرارها الحزمة الثالثة من الأنشطة المسموح لها بمزاولة العمل والتي من بينها افتتاح الأسواق السمكية بولايتي السيب ومطرح.

مؤكدا أنه من بين الإجراءات الاحترازية التي نفذتها هذه الدائرة تشكيل فريق عمل من موظفي الدائرة وأفراد الأمن والسلامة للتأكيد على جميع مرتادي سوق الاسماك التقيد بالتعليمات والإجراءات المطلوبة والتي من ابرزها: الالتزام بكل اشتراطات السلامة الصحية العامة والتقيد بإجراءات الوقاية من مرض كورونا، وعدم السماح بدخول السوق إلا بعد ارتداء الكمامات والقفازات، ومنع دخول الأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم عن (37,5) درجة مئوية، والزام بائعي ومقطعي الاسماك بارتداء الزي المتفق عليه للعمل داخل السوق، ومنع دخول الأطفال ما دون 16 سنة بالإضافة الى منع كبار السن إلى السوق، ومنع المستهلك من لمس الأسماك المعروضة للبيع، وضرورة المحافظة على مسافة التباعد الجسدي بين المتسوقين والعاملين داخل السوق، كما سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية للسوق بالنسبة المقررة 30% على العاملين في داخل السوق. وعليه، فإنه في المرحلة الأولى يسمح فقط لصيادي وبائعي ومقطعي أهالي الولاية فقط، كما سيتم فتح قاعة المناداة من الساعة 5 صباحًا وإلى الساعة 9 صباحًا يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، وسيتم توزيع الأسماك حسب الكمية والنوع على عدد من الحلقات ولا يسمح بدخول المتسوقين إلى داخل حدود الحلقة الواحدة أو لمس الأسماك.

كما باشرت وزارة الزراعة والثروة السمكية في افتتاح سوق عبري للأسماك يأتي ذلك بناءً على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) حيث اتخذت الوزارة الخطوات اللازمة للإجراءات الاحترازية اللازم اتخاذها قبل افتتاح السوق، ودعت وزارة الزراعة والثروة السمكية الجميع الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند دخول الأسواق السمكية والتي أهمها التقيد بارتداء الكمامات، وأهمية التباعد أثناء التسوق.كما يمنع دخول الأفراد المصابين بارتفاع درجة حرارتهم ويمنع دخول كبار السن واصطحاب الأطفال وذلك حرصًا على سلامة الجميع.