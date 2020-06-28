المجلس البلدي بظفار يناقش موضوع تعديل الاشتراطات التخطيطية للأراضي السياحية لمواكبة النمو فـي عملية البناء

صلالة ـ العمانية : عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار اجتماعًا له أمس عبر (الاتصال المرئي) برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي بالمحافظة.

في بداية الاجتماع قدم سعادة الدكتور رئيس المجلس للأعضاء عرضًا موجزًا حول مشاركته في اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، مؤكدًا سعادته أن بلدية ظفار تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والأنشطة التجارية للتأكد من التزامها بتوفير متطلبات الصحة والسلامة ومتابعة تنفيذ التعليمات الوقائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما ناقش المجلس موضوع تعديل الاشتراطات التخطيطية للأراضي السياحية لتتواكب مع النمو المطرد في عملية البناء واحتياجات الحركة السياحية في المحافظة، اضافة الى مناقشة المخطط المتعلق بمنطقة امتداد المروج بولاية صلالة والوارد للمجلس من المديرية العامة للإسكان في المحافظة.

واطلع المجلس على الاجراءات المتخذة من قبل جهات الاختصاص للتعامل مع الأضرار التي تعرضت لها ولايات المحافظة بسبب الحالة المدارية التي شهدتها مؤخرًا، اضافة الى استعراض الآليات التي اعتمدتها بلدية ظفار لتنفيذ توجيهات معالي السيد وزير الدولة ومحافظ ظفار بتشكيل فريق من الخبراء وممثلي المجتمع المدني لدراسة آليات تصريف مياه الأمطار لضمان تكامل الجهود والاستفادة من التجارب المحلية والعالمية.

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