صدور عدد جديد من مجلة «التقاعد»

في المحليات 28 يونيو,2020 نسخة للطباعة

صدر عن صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية العدد (الحادي عشر) لمجلة (التقاعد) والتي جاء زاخرًا بالمواضيع المتنوعة ومن أبرزها الكلمة الافتتاحية لمعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق بعنوان:(نهضة متجددة ومسيرة تتواصل) تم من خلالها ابراز الرؤية الثاقبة والاستراتيجية الراسخة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ في نقل عُمان الى مصاف التقدم والازدهار كان ركيزتها الانسان العماني، وبفقده فقد العالم (صانع السلام) لما قام به من اسهامات جليلة في سائر مناحي الحياة سواء لبلده أو للعالم أجمع. كذلك تناولت الافتتاحية استمرار المسيرة العمانية المظفرة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه – الذي أكد منذ الكلمة السامية الأولى لجلالته، بالسير على العهد والدرب إلى الغايات السامية، وأن يحقق الطموحات العظيمة لهذه البلاد وإنسانها، وهو يأخذ بعين الاعتبار تحمل الأمانة الجسيمة التي وضعها أمامه القائد الراحل، بأن اختاره لقيادة هذه المرحلة من التاريخ العماني الحديث متوسما فيه الصفات والقدرات لهذا الشرف الكبير. كما تناولت الافتتاحية تجدد هذه النهضة المباركة بعد نصف قرن مع خير خلف لخير سلف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ أعزّه الله ـ الذي حدد الملامح ووضع الرؤية الواضحة للعقدين القادمين من خلال رئاسته للجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية عُمان 2040، تلك الخطة الطموحة التي تهدف إلى نقل عُمان إلى آفاق مشرقة من الإنجازات والتقدم في كافة المسارات. كذلك تناول العدد الحادي عشر لمجلة التقاعد ملف العدد والذي خصص للبعد الاجتماعي في السلطنة باعتباره أولوية دائمة في مسيرة النهضة المباركة حيث حظي بالاهتمام والرعاية السامية الكريمة خلال عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه ـ وباهتمام متواصل من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وذلك بما تضمنته رؤية عُمان 2040 من محاور تتعلق بهذا الجانب وفي ظل تداعيات جائحة كرونا (كوفيد ـ 19) وما سببته من تحديات اقتصادية واجتماعية للمؤسسات ومن ضمنها صناديق التقاعد والعمل عن بعد، فقد احتوت المجلة على عدد من الدراسات والتقارير والمقالات المختلفة التي تناولت هذه التداعيات وتأثيراتها، سواء على المؤسسات أو الأفراد، ومن أبرزها دراسة بعنوان:(تراجع أسعار الفائدة يرفع فجوة التمويل لدى صناديق التقاعد العالمية)، ودراسة أخرى بعنوان:(الصناديق الحذرة يجب أن تكون أكثر حذرًا). كما اشتملت المجلة على عدد من المقالات منها مقال بعنوان:(كورونا وضرورة التحول الإلكتروني) تناول كاتبه أهمية وجود الخدمات الإلكترونية في مثل هذه الظروف بارزًا تجربة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في كيفية العمل عن بُعد، ومقال آخر حول (منهجية ليين والتحسين المستمر) تناول كاتبه مسيرة تطبيق هذه النظرية في العمل. كذلك تضمنت المجلة لقاءً مع المتقاعد الدكتور سعيد بن محمد الغيلاني أستاذ التاريخ وعضو مجلس الدولة سابقًا، تناول خلال الحوار مسيرته العلمية في تدريس مادة التاريخ بجامعة السلطان قابوس، وعضويته في مجلس الدولة. الجدير بالذكر أن مجلة (التقاعد) مجلة دورية متخصصة تعنى بنشر التوعية وثقافة التأمين الاجتماعي وأنظمة التقاعد لدى الجمهور، فضلًا عن نشر أخبار وأنشطة الصندوق، ويمكن للراغبين في الاطلاع على العدد الجديد اضافة الى الأعداد السابقة زيارة بوابة تقاعد (civilpension.gov.om) الخاصة بالصندوق.