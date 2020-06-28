هيئة الدفاع المدني والإسعاف تدعو إلى إتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بإرتفاع درجات الحرارة

كثيرًا ما يتعرض العاملون أو من يمارس أي نوع من الأنشطة خلال ساعات النهار ولفترة طويلة لحالات الطوارئ المرتبطة بإرتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي الى الشعور بالإجهاد والاصابة بإعراض صحية قد تشكل خطرًا على حياته ان لم يتم تقديم العناية الطبية الطارئة له وإسعافه فورًا. ومن أهم الأسباب التي تؤدي الى التأثر بحرارة الجو عدم شرب كميات كافية من المياه، والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وارتداء الملابس الضيقة، وممارسة أي جهد بدني في جو حار ورطب.

حيث تظهر على المصاب عدة أعراض منها غزارة في التعرق وصداع واسهال، وضعف ووهن في الجسم والإصابة بالدوار، وكذلك ألم وتشنجات في الأصابع والأذرع والساقين والآم في البطن، إضافة الى فقدان الوعي.

وللوقاية من الإصابة بالحالات المرتبطة بإرتفاع درجات الحرارة تدعو الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الى شرب كميات كافية من المياه باستمرار، تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، عدم بذل او ممارسة أي جهد في جو حار ورطب، عدم ارتداء الملابس الضيقة عند التعرض للحرارة, إضافة الى التقيد بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة لتجنب العدوى بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19).ولإسعاف الأشخاص المصابين بحالات الطوارئ المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة تنصح الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الى نقل المصاب بعيدًا عن اشعة الشمس المباشرة او مكان بارد إن أمكن، وجعل المصاب يستلقي على ظهره، وإذا كان المصاب واعياً يجب إعطائه سوائل تعويضه متوازنة الحموضة أو العصائر، واستخدام قطعة اسفنج او فوطة مبللة بالماء البارد ووضعها على رأس المصاب وأطرافه، وفي حال عدم وجود علامات الحياة يتوجب البدء بإجراءات الإنعاش القلبي الرئوي ثم نقل المصاب لأقرب مؤسسة صحية.

ولطلب المساعدة وخدمات الإسعاف، الاتصال على رقم الطوارئ:(9999) أو (24343666)، مع تمنيات الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف السلامة للجميع.