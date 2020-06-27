أكثر من 281 متبرعا فـي حملة التبرع بالدم لفريق التضامن بالخابورة

الخابورة ـ من سميحة الحوسنية:

تحت شعار:(بتضامننا ننقذ الآخرين) نظم أمس الأول فريق التضامن الرياضي والثقافي حملة تبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى صحار ومجمع صحي الخابورة ومركز صحي القصبية، حيث أقيمت في المجلس العام بقرية قصبية آل بريك. حيث بلغ عدد المتبرعين حوالي 281 متبرعًا ومتبرعة ‪ممن انطبقت عليهم شروط التبرع من جميع فئات ‬

المجتمع بمشاركة فاعلة من أعضاء مجلسي الشورى والبلدي والشيوخ والأعيان ومنتسبي الفرق الأهلية والتطوعية بالولاية بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الإعلامية والطاقات الشابة التطوعية المساندة في المجال الاعلامي. تأتي هذه الحملة تلبية للنداءات المتكررة من بنوك الدم بالمستشفيات والمجمعات الصحية بالسلطنة نتيجة وجود تراجعات في إعداد المتبرعين جراء عزوف بعض المتبرعين بسبب انتشار جائحة كورونا (كوفيد ـ 19). وتقدم سعيد بن مبارك البريكي رئيس الحملة بالشكر لجميع المتبرعين والمتطوعين والجهات الرسمية المشاركة للمساهمة إنجاح الحملة والتي تهدف الي تغذية بنوك الدم بأكبر قدم من فصائل الدم في ظل التراجعات التي شهدتها بنوك الدم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، مضيفًا بأن هذه الحملة تأتي ترجمة في تفعيل الفرق الأهلية ودورها الرصين في خدمة المجتمع من خلال الاستعانة بالكوادر الشابة المفعمة بالحيوية والاسهام بالعمل التطوعي بما يسهم في خدمة مجتمعهم. وحول التوعية الإعلامية تحدث يحيى بن خلفان البريكي ـ أحد المتطوعين المشاركين بالجانب الاعلامي لحملة التبرع بالدم بأن التسويق الاعلامي قد بدأ قبل فترة طويلة من إقامة الفعالية وتم الاستعانة بحسابات الفريق في وسائل التواصل الاجتماعي والاستعانة ببعض الشخصيات الإعلامية البارزة والتي حققت نجاحات جيدة في الترويج للحملة والوصول الي العدد الحالي من المتبرعين.

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