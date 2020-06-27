آخر موعد لتعديل الرغبات فـي برنامج القبول الموحد 8 يوليو والإعلان 11 أغسطس القادم مدير عام مركز القبول الموحد:

في الأولى, المحليات 27 يونيو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: قال الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد: إن آخر موعد لتعديل الرغبات في برنامج القبول الموحد والذي كان قد بدأ في الـ22 من شهر يونيو الجاري سيكون يوم الثامن من شهر يوليو القادم، على أن يتم الإعلان عنها في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن هذه المرحلة تعد من أهم مراحل عملية التسجيل والقبول في نظام القبول الموحد والتي تتيح للطالب تعديل طلب الالتحاق بالمؤسسات التي أضافها في نظام القبول الموحد، مبينًا أن هذه المرحلة سوف تمكن الطالب من إضافة المستجدات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا أو أن يعيد ترتيب الرغبات التي حددها سابقًا، سواء كان بإضافة برنامج جديد أو برنامج سابق كان من ضمن الخيارات التي يمكن أن يضعها ضمن أولوياته.

وأشار إلى أن من أبرز التحديات التي واجهها المركز خلال الفترة الماضية هو أن بعض الطلبة الحاصلين على نسب مرتفعة لم يحصلوا على فرص في الفرز التجريبي بسبب أنهم لم يضعوا خيارات كثيرة واكتفوا بعدد محدود من الخيارات، كما أن البعض الآخر ركز على برامج الابتعاث للخارج فقط ولم يختر أي من البرامج الأخرى، سواء كانت في جامعة السلطان قابوس أو في المؤسسات التعليمية داخل السلطنة فيما اكتفى آخرون بتخصصات محددة كالتخصصات التربوية ولم يسجلوا في أي تخصصات أخرى.

وأوضح أن الفرز التجريبي يعطي مؤشرًا للطالب وللمركز حول النتائج المتوقعة للقبول، وأنه قام بالتواصل عبر الرسائل النصية لحث الطلبة على إضافة خيارات أخرى أو أن يعيدوا ترتيب رغباتهم بما يتيح لهم المنافسة على البرامج المتاحة.

وفيما يتعلق بالبعثات الخارجية بيَّن الدكتور حمد النعماني أن هناك بعض المستجدات في برنامج القبول الموحد منها أن بعض البرامج تم دمجها في برامج أخرى وأنه تم تصنيف المستجدات إلى خمسة أنواع منها، إضافة برنامج جديد أو برنامج أضيف إلى آخر.

وأضاف: على الطلب أن يرتب رغباته حسب الأولويات، وأن لا يكتفي بأن يذكر برنامج البعثات الخارجية، وإنما يذكر بعض برامج البعثات الداخلية حتى يضمن المنافسة على كل الفرص.

وفيما يتصل بالطلبة أصحاب الشهادات الدولية قال الدكتور حمد بن خلفان النعماني: إن آخر موعد لرفع البيانات سيكون يوم الرابع من يوليو القادم، أما بالنسبة للطلبة الذين يقدمون اختبار (الآيلتس) للبرنامجين المذكورين في الإعلان وبرنامج القبول المباشر فإن آخر موعد لهم سيكون يوم الثالث عشر من يوليو القادم.

وفي ختام حديثه حث الدكتور حمد بن خلفان النعماني مدير عام مركز القبول الموحد الطلبة في هذه المرحلة على متابعة كل النصائح والإرشادات التي يوجهها المركز ومتابعة المستجدات، مبينًا أن هذه المرحلة تعد الأخيرة، مناشدًا الطلبة التركيز على رغباتهم وعدم الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى.