العدد الكلِّي للحالات المسجلة فـي السلطنة «36953» و«159» وفاة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (919) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، منها (517) لعمانيين، و(402) لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلِّي للحالات المسجلة في السلطنة (36953)، و(159) وفاة، وتماثل (20363) للشفاء.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ(24) ساعة الماضية (2508)، والحالات المنومة أمس (52)، والمنومين (431)، والحالات المنومة في العناية المركزة (113).

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