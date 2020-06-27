بدء تنفيذ مشروع مجلس عام منطقة سعال بنـزوى

نـزوى – من سالم السالمي:

بدأ بمنطقة سعال بولاية نـزوى أعمال تنفيذ مشروع مجلس سعال العام، حيث جاءت فكرة مشروع المجلس العام لأهالي سعال بداية بتشكيل لجنة ضمت في عضويتها عددًا من الأهالي بحارات منطقة سعال والتي تضم المنجب وسوق سعال وحدان والجناة وفلوج الصيغة والشمامير ووكلاء المجلس العام.

وقد تم عمل التصاميم المناسب لشكل المجلس بما يتناسب طبيعة المنطقة والأخذ بالاعتبار الطابع المعماري العماني بعد موافقة وكلاء حارات المنطقة، حيث تم عقد جلسة مناقشة في جامع سعال وتم الاتفاق على الرسوم والتصاميم.

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