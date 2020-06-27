تجاوبا بما نشرته «الخليج 365» .. التوقيع على اتفاقية تطوير وتحسين سوق الخضار والفواكه بعبري

عبري ـ من سعيد الغافري:

تبدأ خلال الأيام القادمة أعمال تنفيذ مشروع إقامة سوق متكاملة للخضار والفواكه بولاية عبري بمحافظة الظاهرة وبمواصفات حديثة وبيئة صحية وملائمة للعرض والطلب تتواكب مع نمو الحركة التنموية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الولاية وقراها.

وسوف يتم اجراء عمليات تحسين وتطوير مظلة بيع الخضراوات والفواكه القديمة بوق عبري وفق أحدث الأنظمة المعمول بها في أسواق بيع الخضراوات والفواكه وبتمويل من شركة دليل النفطية وبإشراف ومتابعة من المديرية العامة للبلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة ولجنة شؤون البلدية بولاية عبري.

وقد أوضح سعادة الشيخ الدكتور خلف بن سالم الإسحاقي ـ والي عبري، رئيس لجنة شؤون البلدية بالولاية قائلًا: إن هذا المشروع والذي سيتم الشروع في تنفيذه خلال الأيام القادمة يأتي ضمن المشاريع التطويرية الذي يواكب جوانب النهضة التنموية الشاملة وأيضًا ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات الداعمة والمساهمة في الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والأهلية والتي تخدم أفراد المجتمع على وجه الخصوص.

مضيفًا سعادته بأن توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع تحويل مكان سوق الخضار والفواكه إلى سوق متكامل سيلبي طموحات الأهالي لتكون بيئة ملائمة في توفير سبل الراحة التامة للباعة من المزارعين من بيع منتجاتهم وحفظ جودتها ويضفي الطابع الجمالي للسوق.

مشيرًا إلى أن المشروع قامت بتمويله شركة دليل النفطية بإقامة “تباريز” إسمنتية لبيع الخضراوات والفواكه لكل بائع وبطريقة حديثة مع الوسائل التي تتطلبها الأسواق العاملة في هذا المجال من تكييف وأبواب إلكترونية وأرضية صحية ونظيفة مناسبة ومواقف خارجية منظمة للمترددين على السوق وتحسين وتطوير واجهته الرئيسية وبطابع هندسي يعكس فنون العمارة العمانية وتراثها العريق، وهذا السوق يتماشى مع سوق بيع الأسماك والقريب منه وسيخدم البائع والمشتري معًا بصورة متكاملة. وكانت (الخليج 365) قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ الـ26 من أغسطس العام الماضي مقالًا بعنوان:(أحوال سوق عبري) نقلت خلاله تطلعات الباعة والأهالي من ضرورة تحسين بيئته بما يتلاءم مع الشروط الصحية والتبريد للحفاظ على جودة المعروضات من المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه وعدم تعرضها للتلف وأشعة الشمس وخاصة في شهور الصيف. وإذ تتقدم (الخليج 365) بالشكر لسعادة والي عبري وأعضاء لجنة شؤون البلدية والمديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة على تجاوبها في كل ما من شأنه الرقي بالعمل البلدي وتحقيق المصلحة العامة وتطلعات أهالي قرى ولايات محافظة الظاهرة من إقامة مشاريع تخدم المواطن والمقيم على السواء.