استعرض الرغبة المبداة بأهمية تدريس مبادئ القانون والقانون العماني فـي مدارس السلطنة .. مكتب مجلس الشورى يناقش تقييم وتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة

في المحليات 24 يونيو,2020 نسخة للطباعة

ناقش مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه تقرير اللجنة الصحية والبيئية حول دراسة تقييم الأنظمة والقوانين المنظمة للمؤسسات الصحية الخاصة والمتضمن إيجاد معايير محددة لتصنيف المؤسسات الصحية الخاصة واعتماد معيار يحدد أسعار الخدمات الصحية، ويشمل التقرير أيضًا العديد من النتائج والتوصيات التي خلصت لها اللجنة من خلال الدراسة، وقرر المكتب إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية القادمة للمجلس.

كما استعرض الاجتماع تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مقترح مشروع القانون الاسترشادي العربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني. وتضمن التقرير بنية التشريعات ذات الصلة بالعمل الخيري والإنساني في السلطنة، ورأي اللجنة حول فكرة وجود القانون الاسترشادي الإقليمي، وقرر المكتب إحالة مرئيات اللجنة بشأن المشروع إلى البرلمان العربي.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول (2019-2020م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس.

كما نظر مكتب المجلس في رسالة لجنة الإعلام والثقافة بشأن تقرير وزارة الإعلام السنوي للعام 2019م والمتضمنة التوصيات والملاحظات العامة والتفصيلية للجنة.

من جهة أخرى استعرض الاجتماع الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أعضاء المجلس، منها الرغبة المبداة بأهمية تدريس مبادئ القانون والقانون العماني للطلبة والطالبات من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر في مدارس السلطنة لغرس مفاهيم الثقافة القانونية لدى الشباب، والسؤال المتعلق بخطة وزارة القوى العاملة في تشغيل الكوادر العمانية في الوظائف القيادية العليا بالقطاع الخاص، وطلب الإحاطة حول موضوع مؤهلات الأكاديميين

الأجانب العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، وقد قرر مكتب المجلس إجازتها وإحالتها إلى الجهات المعنية.

كما ناقش مكتب المجلس طلب الإحاطة المقدم حول معادلة مؤهلات الأكاديميين والمدربين والمحاضرين الأجانب بالكليات التقنية والمهنية، والسؤال المتعلق بموضوع أعداد وأسماء المعلمين والمعلمات العاملين بالعقود الشهرية بالسلطنة، إضافة الى السؤال المتعلق بموضوع فحص المتبقيات السمية في المحاصيل الزراعية بالأسواق المحلية.