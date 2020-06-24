السلطنة تشارك فـي القمة الافتراضية لتحالف ضمان الأمن الصحي العالمي «مبادرة الصحة كجسر للسلام العالمي»

شاركت السلطنة عبر الاتصال المرئي في القمة الافتراضية لتحالف ضمان الأمن الصحي العالمي (مبادرة الصحة كجسر للسلام العالمي) والتي أديرت من سويسرا بمشاركة ممثلي عدد من دول العالم. وقد مثّل السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، حيث وقع الاختيار على السلطنة ممثلة في وزارة الصحة للمشاركة في هذه المبادرة ـ ما يضاف إلى رصيد مكاسبها ـ نظرًا للدور الصحي الذي تلعبه عمان إقليميًّا وللجهود الحثيثة التي تتبناها للوصول بمؤشراتها الصحية إلى مصاف الدول المتقدمة، ولدور السلطنة البارز في دعم التغطية الصحية الشاملة، علمًا أن عُمان احتضنت في سبتمبر عام ٢٠١٨م مؤتمرًا إقليميًّا للتغطية الصحية الشاملة، تمخض عنه إعلان صلالة.

يهدف هذا التحالف إلى تأمين حماية صحية لضمان الأمان الصحي العالمي وذلك من خلال دعم وتقوية القطاع الصحي في العالم وتشجيع الدول على توحيد قواها في الأوقات العصيبة، والدعوة إلى المزيد من التأهب والاستجابة لأي حالة طوارئ صحية عالمية والاستعداد لمعالجة التحديات المستقبلية المحتملة من أجل حماية صحة الشعوب.

وفي تصريح لمعالي وزير الصحة أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة للظروف المقلقة على الأمن الإنساني والناجمة عن تزايد الصراعات والعنف في أجزاء كثيرة من العالم، مما أدى إلى آثار سلبية عميقة وطويلة المدى على الصحة، وقد جاءت فكرة مبادرة الصحة كجسر للسلام في الوقت المناسب، حيث إنها تدعو إلى اتباع نهج التعاون بين جميع الدول لحماية صحة الناس في أي مكان وفي أي وقت ومن أجل الجميع.