«النقل» توضح تفاصيل استكمال أطول طريق مزدوج فـي السلطنة .. «أدم ـ هيماء ـ ثمريت» بإجمالي طول 5ر717 كيلومتر

مسقط ـ العمانية: أشارت وزارة النقل إلى أنه في إطار الجهود التي توليها الحكومة لتعزيز منظومة النقل اللوجيستي وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، ومن أجل تسهيل انسيابية الحركة المرورية للمتجهين من وإلى محافظات الداخلية والوسطى وظفار، تم إسناد الأجزاء الثلاثة المتبقية من مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ ثمريت، بدءا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول (400) كيلومتر. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجزء الثالث من مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ ثمريت سيبدأ من ولاية هيماء وينتهي بولاية مقشن بطول 5ر132 كيلومتر ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة من وإلى المناطق ، إضافة إلى 16 مسربا للالتفات، وإنشاء تقاطع في ولاية مقشن و19 موقفا جانبيا ومحطتين لأوزان الشاحنات و5 استراحات ومواقف لشرطة عمان السلطانية ومخارج للطوارئ.

وذكرت أن الجزء الرابع يبدأ من ولاية مقشن مرورًا بقتبيت وحتى دوكه بطول (135) كيلومترا، ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق و14 مسربا للالتفات، إضافة إلى إنشاء 27 موقفا جانبيا و3 استراحات ومواقف لشرطة عُمان السلطانية ومخارج للطوارئ.

وأضافت وزارة النقل إن الجزء الخامس يبدأ من دوكه وينتهي بولاية ثمريت بطول 7ر132 كيلومتر، ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق و20 مسربا للالتفاف بالإضافة إلى إنشاء 16 موقفا جانبيا ومحطة لوزن الشاحنات و4 استراحات ومواقف لشرطة عُمان السلطانية ومخارج للطوارئ.

ويعد مشروع ازدواجية طريق أدم ـ هيماء ـ ثمريت البالغ طوله الإجمالي 5ر717 كم من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تنفذها الحكومة ممثلة بوزارة النقل، كما يُعد المشروع شريانا رئيسياً وسريعاً يربط منابع النمو الاقتصادي والعمراني بين محافظات السلطنة ويسهم في استيعاب النمو المطرد في حركة المرور ويدفع بقطاعات التنمية المختلفة بالسلطنة.