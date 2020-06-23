السلطنة تشارك فـي الاجتماع التحضيري للجنة خبراء تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الخدمة المدنية أمس في الاجتماع التحضيري للجنة الخبراء للدورة العادية الـ(111) لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد عن بُعد عبر الاتصال المرئي باستخدام منصة التواصل الافتراضية.

وقد مثّل السلطنة في الاجتماع خلفان بن ناصر الوهيبي مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية، بمشاركة المندوبين والخبراء بالدول الأعضاء في المجلس التنفيذي.تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ضمنها التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة للمجلس التنفيذي، كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقرير إنجازات المنظمة لعام 2019م، والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقريري مدقق الحسابات والمراقب الداخلي لعام 2019م، بالإضافة إلى تقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2019م.

كما ناقشت اللجنة الوضع الراهن للمنظمة في ظل الجائحة وموقف سداد الدول والتزاماتها المالية تجاه المنظمة، والخطة والموازنة التقديرية للمنظمة لعامي (2021 ـ 2022م).واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مذكرة خاصة بالتحول الكامل لمساهمات الدول الأعضاء خلال السنتين القادمتين، كما اطلعت على مذكرة بخصوص تأجيل اجتماع الجمعية العمومية والتمديد للمجلس التنفيذي وهيئة الرقابة المالية والإدارية للدورة القادمة للجمعية.

حضر الاجتماع عبدالله بن مبارك الإسماعيلي مدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية، ومازن بن أحمد الزدجالي باحث قانوني بالمديرية العامة للمراجعة والمتابعة الإدارية بالوزارة.

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