«الأوقاف والشؤون الدينية» تصدر بيانا حول موسم حج 1441هـ

في الأولى, المحليات 23 يونيو,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أمس بيانًا حول موسم حج 1441هـ وفيما يلي نص البيان:

بناء على البيان الصادر من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة فقط.

ولما في هذا البيان الحكيم من حفظ للمقاصد الشرعية، ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد 19)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.

تود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تعلن للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم – إن شاء الله ـ وفق المتبع.

سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع.