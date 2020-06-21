«غرفة الوسطى» تتلقى أكثر من 30 مبادرة للحد من الآثار الناتجة عن جائحة «كوفيد ـ 19»

هيماء ـ من مبارك الحرسوسي:

يواصل القطاع الخاص جهوده ضمن المسؤولية الاجتماعية لدعم القطاع الصحي والمجتمع المحلي للتخفيف من الآثار المترتبة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) في محافظة الوسطى، وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة الوسطى والمبادرات التي أطلقتها الغرفة للقطاع الخاص ورجال الأعمال منذ بدء تفشي هذه الجائحة للحث على توفير السلع والبضائع، وتسهيل الخدمات، ودعم القطاع الصحي لتؤكد على الدور المشترك والحس الوطني والإنساني. ووفقًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” حول أهمية ارتداء الكمامة من قبل شرائح المجتمع المختلفة، فقد أعلنت شركة رمال نمر للتجارة عن تبرعها بـ15 ألف كمامة لولايات محافظة الوسطى، موزعة على هيماء ومحوت والدقم والجازر وبالتنسيق مع الغرفة ومكاتب أصحاب السعادة الولاة لتوزيعها والاستفادة منها، وذلك استكمالًا للدور الذي تقدمه الشركة للخدمة الوطنية. وقد تلقَّى صندوق المسؤولية الاجتماعية بغرفة تجارة وصناعة عُمان ـ فرع محافظة الوسطى أكثر من 30 مبادرة متنوعة بين التبرع بشقق فندقية وفلل تم استخدام بعضها في فترة من الفترات، ومواد تموينية للمحاجر الصحية وأدوات صحية كمقياس الحرارة وأجهزة التنفس الصناعي للمستشفيات والمراكز الصحية بالمحافظة، وذلك استجابة لدعوة اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

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