السلطنة تشهد كسوفا جزئيا فـي مختلف محافظات السلطنة

يعد حدثا استثنائيا من أندر الظواهر الفلكية ولن يتكرر قبل 83 عاما

رئيس قسم رصد الأهلة بدائرة الشؤون الفلكية :

- كل المحافظات شهدت الحالة التي فـي مسار الكسوف الحلقي حيث كان عرض المسار حوالي 30 كم تقريبا

- كسوف جزئي فـي عام 2022 بسيط وكسوف آخر جزئي فـي 2027 أما الكسوف الحلقي القادم سيكون بعد 83 عاما

كتب ـ محمود الزكواني:

نخل ـ سيف الكندي:

عبري ـ سعيد الغافري:

قريات ـ عبدالله البطاشي:

منح ـ سالم البوسعيدي:

سمد الشأن ـ يعقوب الغيثي:

الرستاق ـ سيف الغافري:

تصوير ـ مرصد الحوقين الفلكي وسالم الرميضي وخليل الحرملي وأيمن الحضرمي ويوسف العلوي ومحمد البلوشي وأحمد الدغيشي وكومار:

شهدت سماء السلطنة ومجموعة من دول العالم أمس حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس، وعلى أثر ذلك رصد عدد من الفلكيين والخبراء والباحثين والمواطنين والمقيمين في مختلف محافظات السلطنة هذا الحدث الاستثنائي، والتي تعد من أندر الظواهر الفلكية، حيث لن يتكرر هذا النوع من الكسوف قبل 83 عامًا في سماء السلطنة.

فقد تم مشاهدة الكسوف من محافظات مسقط والداخلية وشمال الشرقية والظاهرة الواقعة في مسار الكسوف الحلقي، حيث تم نقل مشاهدة ظاهرة الكسوف عبر التليفزيون والإذاعات المحلية والخارجية، كما بثت مباشرة عبر القنوات الإلكترونية للجمعية بالتعاون مع دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ومرصد سمد الشأن الفلكي ومبادرة ناسا بالعربية.

وقد أوضح إبراهيم بن محمد بن ناصر المحروقي رئيس قسم رصد الأهلة بدائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية العمانية حول هذه الظاهرة الاستثنائية، قائلًا: تعد ظاهرة كسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبًا؛ أي في نفس المستوى، ويكون القمر في المنتصف في وقت ولادة القمر الجديد عندما يكون في طور المحاق مطلع الشهر القمري، بحيث يلقي القمر ظله على الأرض، وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف سنرى قرص القمر المظلم يعبر قرص الشمس المضيء، وأما كسوف الشمس الكلي فيحدث عندما يصل ظل القمر إلى سطح الأرض، وفي هذه الحالة ينكسف كامل قرص الشمس، وعندها تظهر كخاتم الألماس ويحدث الكسوف الكلي في مناطق التقاء رأس مخروط ظل القمر بالأرض، ويتخذ الكسوف الكلي مسارًا محددًا بسبب حركة الأرض والقمر، وكسوف الشمس الجزئي يحدث في المناطق التي يسقط فيها شبه ظل القمر على سطح الأرض، وتزداد نسبة الكسوف الجزئي عند الاقتراب من منطقة (مسار) الكسوف الكلي، وفي هذه الحالة ينكسف جزء من قرص الشمس، وكسوف الشمس الحلقي (الخاتمي): يحدث عندما يكون القمر في نقطة بعيدة ما عن الأرض (لأن مسار القمر حول الأرض بيضاوي) فيكون قرص القمر أصغر من أن يحجب كامل قرص الشمس، وفي هذه الحالة لا يصل رأس مخروط ظل القمر إلى سطح الأرض، فينكسف قرص الشمس من الوسط في المناطق التي تقع في امتداد مخروط الظل.

وحول وقت بدء حدوث ظاهرة كسوف الشمس في السلطنة، قال: بدأ في الساعة 08:14 صباحًا واستمر حتى الساعة 08:58 صباحًا، وبلغ ذروته عند الساعة 09:38 صباحًا بتوقيت مسقط، أما الكسوف الحلقي فاستمر لمدة تصل 50 ثانية تقريبًا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي.

وعن الولايات التي شهدت هذه الحالة أشار إلى أن كل مناطق السلطنة شهدت الكسوف الجزئي، وأما أفضل المواقع التي شهدت كسوف الشمس الحلقي في السلطنة فهي منطقة الحبي والمعمور بولاية بهلا، والمنطقة الواقعة بين شمال أدم حتى ولاية منح، والحميضيين والعاقل بولاية إزكي، وسمد الشأن وولاية دماء والطائيين وولاية قريات وبعض المناطق الأخرى الواقعة على مسار عبور الكسوف الحلقي، وحول المدة التي مكث فيها الكسوف السلطنة قال: ثلاث ساعات و6 دقائق.

أما عن أكثر المناطق التي مكثت فيها حالة الكسوف، فقال المحروقي: كل المناطق التي في مسار الكسوف الحلقي حيث كان عرض المسار حوالي 30 كم تقريبًا، وكلما ابتعدنا عن منتصف المسار قلت مدة الكسوف الحلقي وهكذا.

وفي سؤال عن مدى حرص السلطنة من خلال الأجهزة المختصة في رصد هذه الحالة، وما أوجه التعاون والتنسيق التي تمت بين لهذه الجهات لرصد الحالة، قال: تعاون الجهات الحكومية المختصة هو أساس نجاح رصد هذه الظاهرة والوقوف عليها من كل النواحي، حيث ساهمت دائرة الشؤون الفلكية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتوفير المناظير الفلكية بمعداتها للراصدين الفلكيين ووزارة البيئة والشؤون المناخية بالمشاركة في الرصد والبث، كذلك قامت وزارة الصحة بمشاركة الجمعية في الحملة التوعوية للرصد الآمن للكسوف وجهود وزارة السياحة للترويج للسلطنة كأفضل وجهة سياحية لرصد وتصوير الكسوف الحلقي في 2019 ودعم مشروع رصد الكسوف عالميا ومحليا، ولا ننسى دور الإعلام الحكومي والخاص في التغطية والمساهمة بنشر أهداف وفعاليات الكسوف الحلقي.

وعن الجوانب العلمية من خلال الرصد الذي تم على حالة التي تم رصدها ويمكن الاستفادة منها مستقبلًا قال: من منطلق تشجيع العلوم ونشر المعرفة دعت الجمعية الفلكية العمانية المؤسسات العلمية والبحثية والباحثين للمشاركة في إقامة مجموعة من الأبحاث والدراسات العلمية خلال ظاهرة كسوف الشمس الحلقي من خلال مجموعة من المقترحات التي ارتأت الجمعية مشاركتها مع المؤسسات العلمية والبحثية في السلطنة بهدف تشجيعهم على القيام بها خلال فترة ظاهرة كسوف الشمس، مع تسليط الضوء على مواقع إقامة هذه الأبحاث في السلطنة، والتركيز ارتباط الدراسات بالبيئة المحلية من هذه الدراسات: دراسة تأثير كسوف الشمس على إشارات الاتصالات والغلاف الأيوني ودراسة الغلاف الجوي وقت الكسوف بواسطة إرسال بالونات الطقس، ودراسة تأثير مراحل كسوف الشمس على سلوك الحيوانات والطيور والحشرات، ودراسة تأثير الكسوف على المجال المغناطيسي للأرض، ودراسة تأثير الكسوف على الجاذبية الأرضية، ودراسة شدة الضوء المرئي الواصل لسطح الأرض خلال مراحل الكسوف، ودراسة تأثير الكسوف على ظاهرة المد والجزر. وشهدت السلطنة خلال الفترة الماضية العديد من حالات الكسوف. وفي سؤال حول التوقعات مستقبلًا أن نشهد حالات كسوف أخرى، أوضح المحروقي بقوله: نعم كسوف جزئي في عام 2022 بسيط، وكسوف آخر جزئي في 2027، أما الكسوف الحلقي القادم فسيكون بعد 83 عامًا.

وفي ختام حديثه في كلمة للتأكيد أو الإشارة بالنسبة لهذه الحالة قال: كلمة شكر لكل المراصد الفلكية بالسلطنة التي ساهمت في رصد وتوثيق هذه الظاهرة النادرة مثل مراصد دائرة الشؤون الفلكية ومرصد سمد الشأن الفلكي والمرصد الفلكي بالحوقين وظفار.

كما تابع أهالي نيابة سمد الشأن صباح أمس ظاهرة الكسوف الحلقي، حيث تجمع الهواة وعدسات المصورين لالتقاط الصور لهذه الظاهرة النادرة والتي تحدث كل 83 سنة في مشهد نادر، وبرع المصورون في التقاط الصور التذكارية لهذا المشهد. وتعد هذه الظاهرة كأحد أنواع الكسوف التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي الكسوف الكلي، الكسوف الجزئي، الكسوف الحلقي، وتظهر في الصور المراحل التي مر بها الكسوف من لحظة البداية وحتى انتهاء المرحلة، ليتكرر المشهد ذاته بعد 83 عاما من الآن.

وشارك مرصد الحوقين الفلكي دول العالم في رصد ظاهرة كسوف الشمس التي شهدتها سماء السلطنة وعدد من دول العالم صباح أمس، وقد قام الفلكي يوسف بن زاهر السالمي صاحب مرصد الحوقين الفلكي برصد الظاهرة بواسطة أجهزة المرصد ونقلها مباشرة عبر قناة المرصد على اليوتيوب والتي تابعها العديد من المواطنين عبر الرابط الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتخلل رصد الظاهرة شرح مفصل عن حدوث ظاهرة الكسوف وأسبابها قدمه الفلكي يوسف السالمي، كما تطرق إلى عدد من الظواهر الفلكية والانقلاب الصيفي والشتوي وغيرها من الأحداث الفلكية. من جانب آخر قام عدد من المصورين بولاية الرستاق بمتابعة وتصوير ظاهرة كسوف الشمس باستخدام الكاميرات الاحترافية والمناظير الفلكية، فيما تابع عدد كبير من الأهالي الظاهرة عبر النظارات الآمنة والمخصصة لمشاهدة ظاهرة كسوف الشمس.