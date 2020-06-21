«التعليم والبحوث» بمجلس الدولة تستعرض جهود «التجارة والصناعة» لدعـــم البحث العلمي

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أمس سعادة المهندس أحمد بن سعيد الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وعددًا من المسؤولين في الوزارة، في إطار دراستها حول (واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره) وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس عمان. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي رئيس اللجنة، والمكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، مع وكيل وزارة التجارة والصناعة ومسؤولي الوزارة المحاور المتعلقة بالدراسة، منها: التحديات التي تواجه البحث العلمي، ومساهمة وزارة التجارة والصناعة في دعم البحوث العلمية.

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