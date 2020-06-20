بلدية صور تحرر «26» مخالفة صحية للمنشآت الغذائية خلال النصف الأول من الشهر الجاري صور ـ من عبدالله باعلوي: نفذت بلدية صور سلسلة من الحملات التفتيشية خلال النصف الاول من شهر يونيو الجاري مستهدفة (254) منشأة غذائية لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الأنظمة والقوانين واللوائح البلدية المنظمة للأنشطة الغذائية وتأتي هذه الحملات انطلاقًا من حرص البلدية على حماية المجتمع من الأمراض الناجمة عن تناول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وحرصها على التأكد من صحة وجودة الأغذية المقدمة للمستهلكين.

وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 26 مخالفة صحية وإغلاق لإحدى المنشآت الغذائية المخالفة، كما تمكنت الفرق التفتيشية من رصد عدد من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المنشآت الغذائية، حيث بلغ عدد المواد الغذائية المتلفة حوالي 25 كجم من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة الى اتلاف 9 كجم من الاواني ومعدات الطبخ الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية صور تحرر «26» مخالفة صحية للمنشآت الغذائية خلال النصف الأول من الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.