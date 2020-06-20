«التمكين الاجتماعي للمرأة المسنة وذات الإعاقة».. حلقة افتراضية بوزارة التنمية الاجتماعية

تناولت وزارة التنمية الاجتماعية في حلقة العمل الافتراضية (التمكين الاجتماعي للمرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة) تمكين المرأة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والواقع القانوني لهذا التمكين، وجهود وزارة الصحة في رعاية المرأة المسنة والمرأة ذات الإعاقة، والخدمات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية لرعاية المسنين، إلى جانب التطرق لدور المجتمع المدني في خدمة المرأة المسنة. وشهدت الحلقة ـ التي نظمتها دائرة شؤون المرأة بالتعاون مع المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بصندوق الأمم المتحدة للسكان ـ بحضور سعادة الدكتور آسر طومسون المدير الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية بالوزارة، وحضور عدد 60 مشاركًا من الوزارة.

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