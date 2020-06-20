ناشدت بضرورة ترشيد استهلاك المياه «ديم» تنفذ غدا اعمال تعزيز شبكة نقل المياه لمحافظة الداخلية

في المحليات 20 يونيو,2020 نسخة للطباعة

تبدأ (ديم) مساء غد (الاثنين) تنفيذ عدد من الأعمال في أنبوب نقل المياه الرئيسي المغذي لمحافظة الداخلية والتي سيتم تنفيذها بدءًا من السادسة مساء لمدة 48 ساعة.

وستشمل أعمال التحسينات المنفذة جملة من الأعمال في ذات الوقت بما يسهم في استثمار وقت توقف الضخ، حيث ستشمل الأعمال استبدال بعض المضخات والمحابس في محطات الضخ الرئيسية في السيب وفنجاء وسمائل، كما سيتم تنفيذ عدد من الأعمال الميكانيكية والكهربائية الأخرى بالخط وسيشمل تأثير إمدادات المياه بأعمال التحسينات جميع ولايات ومناطق محافظة الداخلية والتي تشمل ولايات بدبد وسمائل وإزكي ومنح ونزوى وبهلا والحمراء وأدم.

وقد جاء تنفيذ الأعمال خلال هذه الفترة نتيجة توقعات ارتفاع كمية استهلاك المياه خلال فترة الصيف، حيث ارتأت (ديم) تنفيذ جملة من أعمال التحسينات والصيانة في وقت واحد لتعزيز الأداء المتوقع بالشبكة وتقليل فترة تنفيذ الأعمال عبر جملة من الاستعدادات بما يضمن عدم تجاوز الوقت المحدد لتنفيذ الأعمال، ومن ضمن الاستعدادات التي سيتم تنفيذها ملء الخزانات بالمحافظة وتشغيل عدد من آبار المياه ونتيجة لحجم المحافظة الشاسع لا بد من تضافر الجهود من قبل المشتركين في المحافظة بحيث من الضروري أن يتم ملء الخزانات المنزلية، والاستمرار في ترشيد الاستهلاك لعدم التأثر بتوقف إمدادات المياه.

وتؤكد (ديم) أهمية وجود الخزانات المنزلية لدى المستهلكين وما لها من دور كبير في عدم التأثر بأعمال التحسينات التي تنفذها “ديم” في مختلف محافظات السلطنة، وهذا ما ظهر جليًّا في العديد من المناطق التي لم تتأثر بأعمال التحسينات المنفذة مسبقًا نتيجة توافر الخزانات المنزلية لدى المستهلكين وتقليل استهلاكهم. وأوضحت (ديم) أن مركز الاتصال التابع لها على الرقم (1442) يعمل على مدار الساعة، وعلى استعداد لتلقي البلاغات والملاحظات من المشتركين، إضافة إلى التواصل عبر حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني والذي يتم خلالها التفاعل والرد مع المشتركين وملاحظاتهم، وتحديث ما يتم من أعمال خلال فترة تنفيذ التحسينات في الشبكة.

وتحث (ديم) المشتركين الكرام في جميع ولايات محافظة الداخلية على ضرورة استمرارية ترشيد الاستهلاك، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، والتأكد من وجود كميات كافية من المياه في الخزانات المنزلية تكفي لتغطية الطلب خلال فترة التحسينات.